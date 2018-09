Buslenkerin stirbt bei Kollision mit Zug

In Graz ist am Dienstagmorgen um 8 Uhr bei einem Bahnübergang ein Linienbus mit einem Zug kollidiert. Die Polizei berichtet via Twitter von einer toten Person und elf Verletzten. Bei dem Todesopfer soll es sich neuesten Informationen zufolge um die 34-jährige Buslenkerin handeln. Acht Personen seien schwer und drei Personen leicht verletzt.

Wie es zum Unfall kam, ist noch unklar. Die Bahnstrecke in Graz ist derzeit unterbrochen. Die Rettungskräfte sind mit einem Grossaufgebot vor Ort.

#unfallgraz Gegen 8 Uhr kam es in der Grottenhofstrasse auf einem Bahnübergang zu einer Kollision zwischen einem Zug und einem Linienbus - derzeit 1 Person verstorben, 11 Personen verletzt — Polizei Steiermark (@PolizeiStmk) 18. September 2018

Update folgt...

(fur)