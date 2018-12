Aggressiver Passagier löst Zwischenlandung aus

Schon vor dem Start der Maschine der Air Canada, die am Montagmorgen eigentlich direkt von Toronto nach Zürich hätte fliegen sollen, habe sich der Mann laut einem Leser-Reporter auffällig benommen. Kaum waren sie in der Luft, habe er angefangen, laut herumzuschreien. «Was er genau gerufen hat, habe ich nicht verstanden, es waren oftmals keine ganzen Sätze sondern lediglich einzelne Wörter», erinnert sich der Leser-Reporter.

Doch wie das Bord-Personal dem 46-jährigen Mann aus dem Berner Oberland erzählt hat, waren die verbalen Entgleisungen nicht alles: der Mann soll die Crew gar tätlich angegriffen haben. «Davon haben wir Passagiere aber nichts mitgekriegt», so der Leser-Reporter. Wie er weiter erzählt, waren zwei zivile Polizisten an Bord, die sich schliesslich neben den Querulant gesetzt haben. Nach etwa zwei Stunden kam dann die Durchsage des Piloten, dass ein ungeplanter Zwischenstop in St. John's (Neufundland) eingelegt werde. Dort wurde der Mann von weiteren Polizisten aus dem Flugzeug abgeführt.

Keine Panik an Bord

Angst oder Unbehagen hat der Leser-Reporter nach eigenen Aussagen während des Flugs nicht verspürt. Auch die anderen insgesamt 288 Passagiere an Bord seien ruhig geblieben und hätten den Vorfall mit Humor genommen – auch dann noch, als sie in St. John's mehr als eine Stunde auf den Weiterflug warten mussten.

Eine Mediensprecherin der Fluggesellschaft Air Canada bestätigt auf Anfrage, dass aufgrund eines Passagiers, der sich auffällig verhalten habe, eine Zwischenlandung eingelegt werden musste, während dieser der Mann von der Polizei abgeführt wurde. Der Rest sei noch immer Gegenstand von Ermittlungen.

Air Canada #AC879 Zurich to Toronto (Boeing 787-9 C-FRTW) just departed ZRH 2h30 behind schedule after the inbound #AC878 was diverted to St Johns to offload a disruptive passenger (see video by @philpostro ).https://t.co/bIsIHNhlSm pic.twitter.com/npvbfsVgGh