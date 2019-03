Eine Blutspur zieht sich durch ganz England

Sechsmal soll auf den jungen Mann in Leyton im Osten Londons eingestochen worden sein. Mindestens einmal in den Nacken. Barfuss soll Carlos, so sein Name, durch die Strassen gehetzt worden sein, bevor er am Mittwochnachmittag zusammenbrach.

Bei der jüngsten Attacke wurde ein Mann im Osten von London getötet. (Bild: Keystone/AP/John Stillwell) Bei der jüngsten Attacke wurde ein Mann im Osten von London getötet. (Bild: Keystone/AP/John Stillwell) Bildstrecken Zwei Verletzte bei Messerattacke in London

Entsetzte Passanten eilten herbei, versuchten dem Verletzten noch zu helfen – vergebens. Carlos, etwa 20 Jahre alt, starb noch vor Ort gegen 17 Uhr. «Er wurde bei sich zu Hause angegriffen und versuchte zu fliehen», sagte eine Zeugin gegenüber «The Sun»

Bereits 21 Ermittlungen allein in London

Es ist die jüngste Attacke in einer Reihe von blutigen Messerangriffen, die sich durch ganz England ziehen. In 16 Tagen kam es zu 14 Morden. Von Sunderland im Norden über Birmingham bis nach London im Süden der Insel. Laut dem Boulevardblatt ist es allein in der englischen Hauptstadt die 21. Mordermittlung in diesem Jahr. Einen traurigen Höhepunkt erreichte die Gewalt vergangenes Wochenende, als eine 17-Jährige in London sowie ein gleichaltriger Teenager bei Manchester tödlich verletzt wurden.

Die sinnlosen Morde und Attacken wirken sich bis in die Politik aus. Sie setzen die Regierung von Premierministerin Theresa May unter Druck, endlich die Gewalt im Land einzudämmen. Von der Chefin der Polizeibehörde von Greater London, Cressida Dick, wurde May sogar persönlich für den Rekordwert an Messerstechereien verantwortlich gemacht. Die Premierministerin ihrerseits sagte, sie wolle in den nächsten Tagen eine Krisensitzung abhalten, um das Problem in den Griff zu bekommen.

(dmo)