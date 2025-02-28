Menu
Channels
News
Video
Fantasy League
Radio
Lifestyle
Services
Wetter
ePaper
Sudoku
Kreuzworträtsel
Mehr
Menu
Channels
News
Video
Fantasy League
Radio
Lifestyle
Services
Wetter
ePaper
Sudoku
Kreuzworträtsel
Kostenlose Spiele
Gadgets
Social Media
Sprachregion
Start
Wetter
US-Zölle
Festivals
Schweiz
AI
Good Vibes
Sport
Donald Trump
#WIRSINDZUKUNFT
Zürich
Bern
Basel
Zentralschweiz
Ostschweiz
Ausland
Nahost
Wirtschaft
Mein Geld
Krypto
People
Blatten
Ukraine
Entertainment
Community
Quiz
Faktenchecks
Kino & Streaming
Digital
Wissen
Gesundheit
Kochen mit FOOBY
Panorama
E-Paper
Live TV
Leitlinien
Mehr
Video
Fantasy League
Radio
Lifestyle
Ressort wählen
Polizeimeldungen
Alle Themen
Schliessen
News
|
Panorama
|
Polzeimeldungen
Polizistin entlassen
Zürcher «Polizei-Model» soll Milieu mit Daten versorgt haben
826
346
Horgen ZH
Verdacht auf gewerbsmässigen Betrug: Goldhändler (32) verhaftet
581
136
Telefonbetrug
Gericht verurteilt falschen Polizisten zu Haft und Landesverweis
10
200
14
Oberägeri ZG
Mann verletzt Ehefrau schwer – Täter nach Flucht gefasst
449
243
St. Gallen
Polizei stoppt Poser und verhaftet Schwarzarbeiter
397
19
Kanton Bern
Betrüger benutzten offizielle Telefonnummer der Polizei
331
122
Kanton Freiburg
Nach Betrugsserie: Sieben «falsche Polizisten» festgenommen
598
123
Kemptthal ZH
Mann (31) wird beklaut, geht zur Polizei – Polizei nimmt ihn hops
558
159
Sils im Engadin/Segl GR
Falsche Papiere und viel Schmuck: Zoll entdeckt verdächtiges Duo
364
38
Bern
Schweizweiter Serieneinbrecher geständig – 69 Taten in 8 Jahren
592
34
Update folgt
Kanton Schwyz
«Schwer bewaffnete Polizisten»: Grosseinsatz in Küssnacht
1263
764
Memmingen (D)
Ein Schweizer will zum Flughafen – landet aber im Gefängnis
801
58
Bennau SZ
Abfallsäcke im Wald deponiert: «Dazu brauchte es ein Fahrzeug»
487
36
Zürich
Zwei Hunde entführt: Täter fordern 1 Million Franken Lösegeld
137
1181
730
Zürich
Am helllichten Tag: Stadtpolizei schnappt Einbrecherinnen
719
39
Zürich
«Frau Müller» ruft an – und eine Zürcherin verliert ihr Vermögen
241
1504
587
Update folgt
Zürich
Raubüberfall auf Postfiliale – Täter auf der Flucht
899
674
Grône VS
Nach Einbruch: 3 Jugendliche im geschlossenen Erziehungszentrum
515
17