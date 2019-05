«Big Bang Theory»-Finale endet mit einem Knall

Zwölf Jahre und zwölf Staffeln nach dem Start flimmerte «The Big Bang Theory» nun zum letzten Mal über den Bildschirm: Die finale Doppelfolge wurde in den USA am 16. Mai auf dem Sender CBS ausgestrahlt.

Umfrage Hast du die finale Folge von TBBT gesehen? Klar, ich bin ein grosser Fan.

Nein, ich gucke die Serie nicht.

Nein, ich warte, bis sie auf Deutsch ausgestrahlt wird.

Ich habs gestern verpasst, muss das aber so schnell wie möglich nachholen.

Nein – ich will nicht, dass TBBT wirklich endet. So lange ich das Finale nicht schaue, ist es auch nicht wirklich vorbei.



Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

Zwölf Autoren haben an den letzten witzigen Zeilen mitgeschrieben, wie ein Instagram-Post von Co-Showrunner Bill Prady verriet – und die Autoren haben einige Überraschungen eingebaut.

Die Überraschungen der letzten Doppelfolge

In der zweitletzten Folge «The Change Constant» erfahren Penny und Leonard, dass sie ein Kind erwarten. Der Lift, der während der ganzen Serie defekt war, funktioniert endlich wieder. Und: Sheldon und Amy erhalten nach langem Warten einen Nobelpreis.

In der letzten Folge «The Stockholm Syndrome» reisen die Freunde nach Schweden zur Preisverleihung, Sheldon trägt eine rührende Dankesrede vor und Rajesh kann bei einer Frau landen – zumindest setzt sich Überraschungsgast Sarah Michelle Gellar (42) neben ihn. Zum Schluss sind die Freunde zurück im WG-Wohnzimmer und essen zusammen asiatisches Fast Food.

Die Fans sind traurig, dass die Kult-Serie endet – mit dem Finale scheinen sie trotzdem ganz zufrieden zu sein, wie Tweets verraten.

Dieser User ist gerührt.

Tränen, Lacher und ein tolles Ende – was will man mehr?

Kritik gibts auch: Mehrere Fans sind enttäuscht, dass Raj sich am Ende nicht verliebt.

A little disappointed that Raj didn’t find love like the others, but other than that I’m very happy with the #BigBangTheory finale. 😭



I would also watch a Stewart comic store spin-off. @CBS — Blane Howard (@blanehoward) 17. Mai 2019

Dieser Nutzer hätte sich gewünscht, dass sich der Cast zum Schluss verbeugt.

#BigBangTheory does anyone else remember when a show had a series finale in the 80s & 90s the cast members would take that final bow in front of the audience. I wish they would've done that tonight. — Kevin Noah Riley (@KevinNoahRiley2) 17. Mai 2019

«Das Finale war nicht enttäuschend» – dem könnten wohl viele Fans zustimmen.

#BigBangTheory You did not disappoint. Well done. — Michael G (@1HotelMgr) 17. Mai 2019

Diese Userin kann sich mit den nerdigen Naturwissenschaftlern in der Serie identifizieren.

When #BigBangTheory premiered, I was a medical student, barely sleeping and not sure I’d made the right decision. Now I’m a physician, barely sleeping but hopefully making a difference. Thanks for all the laughs, fellow nerds. There were times I really, REALLY needed them! — Manda Nickel (@aggiekiddoc) 17. Mai 2019

Die Serie habe Wissenschaft cool erscheinen lassen, findet dieser Nutzer.

Thank you #BigBangTheory for 12 hilarious years!!!

Loved the finale.

You guys and gals rock.

Thanks for making science seem as cool as it is!!! — Ryan- TX, RN (@ryannolan_rn) 17. Mai 2019

Was die Schauspieler zum Ende von «The Big Bang Theory» sagen, gibts oben in der Bildstrecke.





(afa)