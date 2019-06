«Bist du unter 18? Dann leg auf»

Sechs neue Songs sind auf Miley Cyrus' EP «She Is Coming». Mit der neuen Musik hat die 27-Jährige zudem Kondome auf den Markt gebracht und eine Hotline eingerichtet. «Ruf mich an, wenn du dich traust», schreibt Miley am Montag auf Instagram.

Wir haben uns getraut und die Nummer gewählt. Für alle, die sich die Telefonkosten sparen oder keine Daten ans PR-Team von Miley weitergeben wollen: Hier das Protokoll von dem, was passiert, wenn du 1-833-SHE-ISMC eintippst.

1

Bevor das Telefon überhaupt klingeln kann, plärrt bereits Mileys Stimme per Tonband: «Hallo! Danke, dass du Mileys Hotline anrufst. Wenn du über 18 bist, drücke die 1. Wenn du unter 18 bist, dann leg auf.»

2a

Wir sind volljährig – und wählen die 1. Miley spricht in der Folge einen kleinen Sketch, in dem sie Glace, eine Reihe von Pussy-Anspielungen und den Satz «Du glaubst, dass Männer Frauen sagen können, was sie mit ihren Körpern anstellen sollen? Dann knall dir eine!» in 25 Sekunden wirres Witzeln verpackt.

2b

Wer mehrmals anruft, erhält übrigens verschiedene Versionen eines kurzen Miley-Sketches.

3

30 Sekunden nach dem Bestätigen der Volljährigkeit sagt Miley: «She is coming! Jetzt erhältlich.»

4

Dann erklärt sie, dass die Telefonnummer und der Anruf zu Marketingzwecken verwendet werden können. Die Bedingungen rattert sie danach in einer Geschwindigkeit runter, die beeindruckend, aber das Gesagte unverständlich macht.

5

Zum Schluss sagt Miley: «Lass mir eine Nachricht da!» Beep.

6

Wir sagen kurz «Hi» und legen auf.

7

Danach kommt automatisch eine SMS (mit Katzen-Emoji) rein, die uns auffordert, uns in Mileys Telefonbuch zu registrieren. Dazu muss man Name, Email-Adresse, Instagram- und Twitter-Benutzername eingeben.

8

Wir verzichten, uns zu einzutragen.

Hier ein weiteres Hörbeispiel. (Quelle: Youtube)



