«Das Land braucht keinen kaputten Kronprinzen»

Sportlich, aktiv und abenteuerfreudig – der dänische Kronzprinz Frederik macht keinen Hehl aus seiner Sportbegeisterung. In seiner Heimat sorgt dieses Verhalten jedoch für Kritik. Nachdem Prinz Frederik sich vor wenigen Tagen bei einem Skiunfall in Verbier VS verletzte, fordert ihn Royal-Experte Søren Jakobsen nun auf, es etwas ruhiger anzugehen.

Jakobsen hat guten Grund dafür: Der 51-jährige Prinz hat sich in den letzten Jahren sehr oft verletzt. Erst im vergangenen Winter verletzte er sich – ebenfalls bei einem Skiunfall – am Kreuzband. Im Jahr zuvor musste Frederik nach einem Treppensturz an der Bandscheibe operiert werden. Und zuvor brach sich der Prinz bei Sportaktivitäten einen Halswirbel und das Wadenbein.

Ein Prinz mit Pfeffer im Hintern

«Der Kronprinz sollte vorsichtiger mit sich umgehen. Immerhin ist er ein 51 Jahre alter Mann», sagt Søren Jakobsen zur dänischen Zeitung «BT». Die jüngste Verletzung in Verbier sei «glücklicherweise nicht schlimm und er wird seine royalen Pflichten weiterhin wahrnehmen können», meint der Experte. Dennoch musste der Kronprinz seine Familienferien in der Schweiz unterbrechen, um nach Kopenhagen gebracht zu werden, wo er schliesslich an der linken Schulter operiert wurde.

«Er darf nicht vergessen, dass das Land keinen kaputten Kronprinzen gebrauchen kann, wenn es an der Zeit ist, für seine Mutter zu übernehmen», sagt Jakobsen. Der Experte rechnet damit, dass Kronzprinz Frederik im Alter von etwa 60 Jahren – wenn seine Mutter nicht vorher stirbt -– die Aufgabe von Königin von Margrethe II. beerben wird. «Also kann er bis dahin nicht die ganze Zeit repariert werden», ärgert sich Jakobsen.

Die dänische Königin wird ihren Sohn wohl nicht zwingen können, seine Freizeit-Aktivitäten zu reduzieren, meint der Experte weiter. «Diese Haltung muss wohl von Frederik selber kommen. Hin und wieder wird ihn aber die Lust nach Abenteuer packen», glaubt Jakobsen. «Es ist Teil seines Charakters, er hat Pfeffer im Hintern. Aber in diesem Fall gibt es keinen Raum für ihn, selbst eine Entscheidung zu treffen. Er hat eine Verantwortung für die Nachfolge.»



