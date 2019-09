The Weeknd sieht jetzt aus wie Sonntagnachmittag

Dunkelblauer Anzug, gekämmte Haare und Schnäuzer – man muss schon zweimal hinschauen, um zu erkennen, wer da am Montag über den roten Teppich des Toronto Film Festival schritt.

The Weeknd nutzte die Premiere des Films «Uncut Gems», in dem er sich selbst spielt, um seinen neuen Look zu präsentieren. Eine Steilvorlage für die Twitter-Welt.

«Das ist nicht The Weeknd, das ist Sonntagnachmittag», ist nur einer von vielen Kommentaren, die auf den Künstlernamen des kanadischen Sängers anspielen.

This brah went from The Weeknd to The Sunday Afternoon pic.twitter.com/T4soG8JgUX — Liam Ziervogel (@liamthebeard) September 10, 2019

«Von The Weeknd zu Monday Morning.»



Nigga went from “The Weeknd” to “Monday Morning.” Tf is going on? @theweeknd 😂😂😂😂 pic.twitter.com/w0oRlFgvw9 — quinn cole 🏁 (@djdommb) September 10, 2019

Us during the week vs Us during The Weeknd. pic.twitter.com/hNhdFy2Bbs — E! News (@enews) September 10, 2019

Sogar 80er-Legende Lionel Richie erfährt dank The Weeknd ein Überraschungs-Comeback. Zumindest im Netz.

When you see Lionel Richie trending but realize it’s just because “The Weeknd debuted a new look on the red carpet.” pic.twitter.com/T4SHd6TWJo — T Dubb (@nofate1991) September 10, 2019

Der kanadische Superstar könnte nun musikalisch durchaus auch in südlichere Gefilde wechseln.

«The Weend heisst jetzt El Wikén und macht Salsa.»



The Weeknd is now El Wikén and he does Salsa music https://t.co/r5RMIANwRc — Luis Rafael 🇵🇷 (@rican_rafa21) September 10, 2019

Am neuen Look könnte sein kürzliches Liebesaus nicht ganz unschuldig sein. Seit August gehen The Weeknd und Bella Hadid (22) getrennte Wege. Die Distanz wurde wie so oft zum Liebeskiller. Neues Leben, neuer Look?

The Weeknds Auftritt am Toronto Film Festival war denn auch sein erster öffentlicher Auftritt seit der Trennung vom Supermodel. Die beiden waren seit 2015 liiert gewesen.

