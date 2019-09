«Als hätte sie mir das Herz aus der Brust gerissen»

In der Nacht auf Freitag gab Nicki Minaj (36) auf Twitter unangekündigt ihren Rücktritt bekannt und dass sie eine Familie – wohl zusammen mit ihrem Freund Kenneth Petty (41) – gründen will:

I’ve decided to retire & have my family. I know you guys are happy now. To my fans, keep reppin me, do it til da death of me, ❌ in the box- cuz ain’t nobody checkin me. ✅ Love you for LIFE 😘♥️🦄 — Mrs. Petty (@NICKIMINAJ) September 5, 2019

Der Tweet wurde seit dem späten Donnerstagabend rund 450'000-mal gelikt und weit über 100'000-mal retweetet. Und in den Antworten darauf drückten zahlreiche Fans ihre Bestürzung über die News aus (siehe Video oben).

«Ich entschuldige mich dafür»

Daraufhin meldete sich Nicki am Freitagmorgen nochmals auf Twitter und versuchte, ihre aufgebrachten Follower zu beruhigen: «Ich bin immer noch hier. Ich liebe euch immer noch wie verrückt und ihr wisst das.»

I’m still right here. Still madly in love with you guys & you know that. In hindsight, this should’ve been a Queen Radio discussion & it will be. I promise u guys will be happy. No guests, just us talking about everything. The tweet was abrupt & insensitive, I apologize babe ♥️🙏 https://t.co/eS0oHipwtg — Mrs. Petty (@NICKIMINAJ) September 6, 2019

Dann entschuldigte sie sich für den Tweet, der aus heiterem Himmel kam: «Im Nachhinein denke ich, dass ich das in meiner ‹Queen Radio›-Show (auf Apple Music, Anmerkung der Redaktion) hätte thematisieren sollen, und das werde ich auch. Keine Gäste, nur wir, wie wir über alles sprechen.»

Der Tweet sei «abrupt» und «rücksichtslos» gewesen. «Ich entschuldige mich dafür.»

«Ich kann nicht glauben, dass das passiert»

Für viele Fans, die glaubten, der erste Tweet sei ein Scherz oder nicht ganz ernst gemeint gewesen, bestätigte sich damit aber die schlimme Befürchtung: Nicki will also wirklich aufhören. Entsprechend verzweifelt fallen die Antworten auf den neuen Post aus.

«Nein! Du hast zu hart gearbeitet für all das und ich lasse dich das nicht einfach wegwerfen!»



NO MAAM! you worked way too hard to get to where you are and im not letting you toss all that away. pic.twitter.com/GVq6S3As0D — miss americana || fan account (@motivatefenty) September 6, 2019

«Es war also kein Witz.»



SO IT WASNT A JOKE pic.twitter.com/h0pCeLtorW — Nikky (@nikky_yy) September 6, 2019

«Es fühlt sich an, als hätte sie mir das Herz aus der Brust gerissen.»



today has just been a really emotional ass day like... not to sound dramatic of anything, but I felt like she ripped my whole heart out of my chest pic.twitter.com/tZgGqiVnOg — Anitaaaa (@boujielilbaby) September 6, 2019

«Ich kann nicht glauben, dass das passiert.»



I just cannot believe this is happening pic.twitter.com/dDRZXaj2Vb — Barbie Ting 🎀 (@cjt_23) September 6, 2019

«Du machst uns also nichts vor.»



so you not playing, your frfr 😥 pic.twitter.com/NitKqnlyDc — pretty boy ken 🧜🏽‍♂️🇩🇴 (@pettyasskendry) September 6, 2019

