Heger trainiert schwanger – und wird dafür kritisiert

Am Sonntag erst hat die ehemalige «Bachelor»-Kandidatin Angelina Heger (27) auf Instagram, verkündet, dass sie und Ex-RTL-Bachelor Sebastian Pannek (33) ein Kind erwarten. Nun wird die Schwangere von ihren Followern bereits kritisiert. Und zwar, weil sie Sport macht.

Gestern postete die Fitness-Autorin in ihrer Instagram-Story Workout-Videos, in denen sie unterschiedliche Übungen wie etwa Liegestütze und Lunges macht. Kritische Stimmen liessen nicht lange auf sich warten. Die werdende Mutter zeigt in ihrer Story die Screenshots der Nachrichten.

«Bauchmuskeltraining sollte man in der Schwangerschaft nicht machen», schreibt ihr eine Insta-Userin. «Dass du keine Angst hast. Nicht normal.» Oder: «Das solltest du in der Schwangerschaft nicht tun», heisst es in weiteren Nachrichten.

Sie hat mit ihrer Ärztin gesprochen

«Ich brauche keine Besserwisser!!!», schreibt Heger dazu in ihrer Story und postet eine Reihe von Videos, in denen sie sich zur Kritik äussert. Zum Vorwurf, dass sie ihrem Baby mit den Workouts schade, sagt sie: «Leute, ich habe mit meiner Frauenärztin gesprochen, und alles ist genau richtig, so wie ich es mache.»

«Ich werde 28 und weiss, was mir und unserem Baby guttut», so der Reality-Star. «Ich mache keine intensiven Workouts, ich mache softe Trainings», stellte sie zudem klar.

Pannek ist beim Training immer dabei

Weiter teilt Heger ihren Followern mit, dass sie sich mit der Materie auskenne und auch Pannek, der ein Sportstudium absolviert habe, bei jedem Trainig dabei sei: «Er steht genau einen Meter neben mir und weiss genau, was ich mache.»

Sie werde sich künftig nicht mehr rechtfertigen, und sie teilte den Kritikern mit, dass sie ihr entfolgen sollten, wenn sie ihre Kommentare nicht sein lassen könnten. «Es wäre für mich sehr, sehr anstrengend, wenn ich so etwas die nächsten Monate mitmachen müsste.»

Sie erhält viel Unterstützung

Keine Sport-Videos mehr zu posten, ist für die 27-Jährige aber momentan keine Option. Schliesslich freue sich der Grossteil darüber und die positiven Nachrichten würden überwiegen. Sie zeigt anschliessend Screenshots davon.

«Sport und Bewegung sind richtig wichtig, damit man Kraft für die Geburt hat», schreibt eine Followerin. Eine weitere meint: «Später, wenn das Baby da ist, werden die Ratschläge noch schlimmer. Mach das, was du für richtig hältst.»

