Madonna verwirrt mit Badewannen-Video

Am Sonntag teilte Madonna (61) ein Video von sich auf Instagram. Sie sitzt nackt in einer Badewanne und drückt ihre Emotionen zur momentanen Corona-Pandemie aus. Sie nennt das Coronavirus den «great equalizer», den grossen Gleichmacher.

«Das ist die Sache mit Covid-19: Es ist dem Virus egal, wie reich, berühmt, witzig und schlau du bist», erzählt sie, während im Hintergrund leise Musik läuft. «Es ist ihm egal, wo du lebst, wie alt du bist, was für schöne Geschichten du erzählen kannst. Es ist der grosse Gleichmacher», fährt sie fort.

Sie hält sich im milchigen Wasser an den Wasserhähnen fest und spricht weiter: «Das, was so schlimm an dem Virus ist, ist das, was so gut an ihm ist – er macht uns alle gleich.» Und weiter: «Wir sitzen alle im selben Boot. Wenn dieses Boot untergeht, gehen wir alle unter.»



Gemischte Reaktionen

Zum Video postet sie ein Foto von derselben Szenerie. Mit der Caption «No-Discrimination-Covid-19!! #quarantine #covid_19 #staysafe» betont sie nochmal ihre Botschaft – dass wir alle gleich sind und dass das Virus vor niemandem haltmacht.

Für ihre Posts bekommt Madonna gemischte Reaktionen. «Das hast du so schön gesagt», bekräftigt eine Userin auf Instagram. Und schiebt nach: «Ich hoffe, mehr Menschen verstehen, was du ausdrücken willst.»

Das ist aber offensichtlich nicht bei allen der Fall: «Entschuldigung, aber wir sind nicht alle gleich. Wir können zwar alle an dem Virus sterben, aber die Armen werden mehr leiden. Romantisiere bitte die Tragödie nicht», kommentiert eine andere Userin.

Auch dass sie ihre privilegierte Situation nicht verstehe und in einer Badewanne mit Rosenblättern sitze, während andere noch zur Arbeit müssten, kritisieren viele.

