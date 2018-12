Wird Cardi B Offset eine zweite Chance geben?

Offset (27) setzt momentan alles daran, Cardi B zurückzugewinnen: Am Wochenende ist der Rapper überraschend bei einem Konzert seiner Noch-Ehefrau in Los Angeles aufgetaucht, um sie vor versammeltem Publikum um Vergebung zu bitten. Mit «Nimm mich zurück»-Schild und Blumen crashte der Liebeskranke die Bühne.

Doch die romantische Überraschungsaktion ändert für Cardi B nichts an ihrer Trennung Anfang Dezember. Die 26-Jährige bleibt hart und schickt Offset nach einer kurzen Diskussion von der Bühne. Dieser scheint seine Niederlage vorläufig zu akzeptieren und twittert kurze Zeit später: «Zum Glück habe ich nicht noch Ballons mitgebracht.»

All of my wrongs have been made public, i figure It’s only right that my apologies are made public too. A nigga was just trying .....thank god I ain’t got no balloons sheeesh