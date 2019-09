Duane Chapman mit Herzproblemen im Spital

Am Wochenende musste der «Dog – Der Kopfgeldjäger»-Star Duane Chapman (66) gemäss TMZ.com knapp drei Monate nach dem Tod seiner Frau Beth Chapman (51) wegen Herzproblemen ins Spital eingeliefert werden. In einem Twitter-Statement verkündete Chapmans Sprecher, dass der 66-Jährige den Vorfall überstanden habe und sich nun «unter ärztlicher Betreuung befindet und sich erholt».

Umfrage Schaust du «Dog the Bounty Hunter»? Klar, ich verpasse keine Folge.

Ab und zu sehe ich mir eine Folge an.

Nein, mache ich nicht.



Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

Quellen erklärten gegenüber TMZ.com, dass der Reality-TV-Star in ein Spital in der Nähe seines Zuhauses in Colorado gebracht worden sei, nachdem er starke Schmerzen in der Brust verspürt hatte. Zurzeit werde noch geprüft, ob Chapman am Herzen operiert werden müsse.

Erst letzte Woche hatte er über den Verlust seiner Frau gesprochen

Erst vergangene Woche hatte Chapman in einem Podcast von Dax Shepard über den Tod seiner Frau Beth gesprochen, die am 26. Juni an Kehlkopfkrebs gestorben war – und wie hart ihn den Verlust getroffen hatte.

«Ich war in so vielen Dingen von ihr abhängig – und jetzt ist sie plötzlich weg. Gemäss Google passt man sich irgendwann an die Umstände an. Abends ertappe ich mich aber manchmal noch dabei, dass ich auf ihre Stimme warte, die mich fragt, um welche Zeit ich morgens aufstehen muss.»



(mim)