Meyer-Landrut musste plötzlich ins Spital

Anfang Woche teilte Lena Meyer-Landrut (28) auf Instagram mit, dass sie gerade für ein Shooting geschminkt werde. Wenig später folgte dann ein kleiner Schock für ihre Follower: Lena musste ins Spital, hing dort am Tropf. «Dreh abgesagt, Lena out», so die Sängerin in ihrer Insta-Story.

Am Dienstag hat die 28-Jährige dann auf Instagram Entwarnung gegeben: «Mir geht es schon viel besser, ich ruhe mich fleissig aus.» Warum sie ins Spital musste, erzählen wir dir oben im Video.

