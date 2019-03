Jameela Jamil wurde wegen Abfuhr geschlagen

Die britische Schauspielerin Jameela Jamil (33) schrieb auf Twitter, dass ein Mann ihr gegenüber handgreiflich geworden sei, als sie seine Avancen abgelehnt habe.

Die Antworten auf ihren Tweet zeigen: Unerwünschte Aufmerksamkeit erfahren Frauen häufig. Kommunizieren sie, dass sie nicht interessiert sind, folgen oft Beschimpfungen – eine unangenehme Erfahrung.

Aktuelles Erlebnis

Vor kurzem habe Jamil beim Shoppen eine solche Situation erlebt: «Ein Mann hat mich angestarrt. Er hat sich mir angenähert, um mir seine Nummer zu geben.» Weiter schreibt sie, sie habe ihm erklärt, dass sie einen Freund habe, und ihm trotzdem für das Angebot gedankt.

Der Mann nahm die Abfuhr nicht gut auf: «Er hat danach meine Karriere bedroht, gesagt, ich solle mich besser daran erinnern, dass ich ihn zurückgewiesen hätte. Dann hat er mich angeschrien und gesagt, dass ich aus der Unterschicht käme.»

Was out at the shops with my friend. Man ogles me. Man then approaches me to give me his number. I explain I have a boyfriend but thank him for the offer. Man then threatens my career, saying I better remember that I rejected him. And then Shouts at me that I’m low class... 🤷🏽‍♀️ — Jameela Jamil (@jameelajamil) March 24, 2019

Früheres Erlebnis

Jamils Schilderungen trafen auf Resonanz, Follower erzählten von ähnlichen Erlebnissen. Daraufhin schilderte die Schauspielerin eine Situation, in der ein Mann sogar handgreiflich geworden sei: «Als ich 19 Jahre alt war, habe ich ‹Nein danke› zu einem Mann gesagt, ohne eine Ausrede – und er schlug mir ins Gesicht.»

Die Erfahrung hat Jamil eines gelehrt: «Seither sage ich, dass ich einen Freund habe – egal, ob das gerade stimmt oder nicht. Eine Frau zu sein, ist wirklich beängstigend. Es ist, als würde man auf dünnem Eis leben.»

I once said no thank you to man when I was 19 and didn’t have an excuse... and he punched me in the face. After that whether or not I have a boyfriend, I say I do. Being a woman is truly, constantly scary. It’s like existing on thin ice. https://t.co/cw1BCc9XUB — Jameela Jamil (@jameelajamil) March 24, 2019

Appell an die nächste Generation

Auf Jamils Tweet meldeten sich viele Frauen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Darauf schrieb Jamil: «Wir müssen unseren Kindern etwas über Zurückweisung beibringen, damit die Art, wie Ablehnung in der Gesellschaft gesehen wird, sich ändert.»

«Wir müssen sie entstigmatisieren, damit es sich nicht anfühlt, als würde man im Boden versinken, sobald jemand ‹Nein› sagt. Das würde das Bedürfnis, auszurasten, verringern.»

We need to teach children about rejection, so that we can change the way we see rejection as a society. We need to de stigmatize it, so that it doesn’t feel like the ground is swallowing you up when someone says no, however nicely. This would lessen their need to lash out. — Jameela Jamil (@jameelajamil) March 24, 2019

(afa)