Angriff auf «Empire»-Star mit chemischer Substanz

Jussie Smollett (36) musste am Dienstag nach einem Angriff auf offener Strasse in Chicago ins Spital eingeliefert werden. Gemäss der lokalen Polizeibehörde wurde der offen homosexuell lebende «Empire»-Schauspieler von zwei unbekannten Personen angegriffen und «rassistisch und homophob» beschimpft.



Die Attacke auf Smollett ereignete sich gegen 2 Uhr morgens. Dabei wurde er mit «einer unbekannten chemischen Substanz» übergossen. Einer der Männer wickelte dem Opfer zudem ein Seil um den Hals. «Angesichts der Schwere der Anschuldigungen nehmen wir die Untersuchung sehr ernst und behandeln sie als mögliches Hassverbrechen», so die Polizei.

«Moderner Versuch des Lynchens»

Wie TMZ.com berichtet, soll Smollett die Behörden bei einer Befragung darüber informiert haben, dass die beiden Angreifer während der Attacke «Maga» geschrien hätten. Die Abkürzung steht für «Make America Great Again», den Wahlkampf-Slogan des republikanischen US-Präsidenten Donald Trump (72).

Der Angriff auf den afroamerikanischen Schauspieler löst Bestürzung und eine Flut von Verurteilungen aus. Die kalifornische demokratische Senatorin Kamala Harris, eine erklärte Kandidatin für die Präsidentschaftswahl 2020, nennt die Tat auf Twitter «einen modernen Versuch des Lynchens».

.@JussieSmollett is one of the kindest, most gentle human beings I know. I’m praying for his quick recovery.



This was an attempted modern day lynching. No one should have to fear for their life because of their sexuality or color of their skin. We must confront this hate. — Kamala Harris (@KamalaHarris) 29. Januar 2019

Hollywood zeigt Betroffenheit

Zahlreiche Stars bekunden via Social Media ihre Solidarität, darunter «Empire»-Produzent Lee Daniels (59). «Niemand verdient es, ein Seil um den Hals zu haben», sagt er in einem Instagram-Video. «Ich kann es nicht glauben, dass solche Scheisse immer noch jeden Tag passiert», schreibt Ariana Grande (25) auf Twitter.

what happened to jussie makes me really fucking sick to my stomach. i can’t believe shit like this is really still happening everyday. what kind of world ? sending all of the healing energy / love i possibly can and hoping for change. what can we do ? tell me & i’m there. — Ariana Grande (@ArianaGrande) 29. Januar 2019

TV-Produzentin Shonda Rhimes (49) meldet sich zu Wort: «Wir haben alle die Verantwortung, uns gegen diese Ignoranz und diesen Hass zu erheben.»



We ALL have a responsibility to rise up against the ignorance and hate out there. If you know who did this to @JussieSmollett, REPORT THEM TO THE POLICE. — shonda rhimes (@shondarhimes) 29. Januar 2019

«Mein Herz schmerzt mit dem Wissen, dass Jussie leidet», so Halle Berry (52).



1/3 - I’ve known Jussie since he was 10 years old, and a man of @JussieSmollett’s talent, intellect and kindness should be an undisputed blessing to our community. My heart is hurting knowing that he’s suffering...and for what? Just for being? — Halle Berry (@halleberry) 29. Januar 2019

«Gute Besserung, Bruder», schreibt Schauspieler Terry Crews (50).



I am questioned all the time about what defines toxic masculinity. Look no further than what just happened to @JussieSmollett . Get well brother🙏🏾🔥 — terry crews (@terrycrews) 29. Januar 2019

(sda/anh)