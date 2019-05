«Er hat sogar schon Gesichtsbehaarung»

In der St. George's Hall auf Schloss Windsor zeigten sich Prinz Harry (34), Herzogin Meghan (37) und ihr am Montag geborener Sohn erstmals als Familie in der Öffentlichkeit.



Während des rund dreiminütigen Auftritts am Mittwochnachmittag trug der Papa sein erstes Kind stolz im Arm. «Es ist magisch und wirklich wundervoll», sagte Meghan über das Muttersein im exklusiven Interview mit Alan Jones, dem Royal-Korrespondenten der Press Association. Und schwärmt: «Ich habe die besten Jungs der Welt.»

Baby Sussex verschläft seinen Auftritt

Wem der jüngste Royal-Spross ähnlich sieht, werde man erst in den nächsten Monaten sehen. «Er verändert sein Aussehen fast jeden Tag», so Papa Harry, «er hat sogar schon ein wenig Gesichtsbehaarung. Wir sind einfach so begeistert.»

Seine Premiere vor der Welt-Presse hat Baby Sussex, dessen Name weiterhin ein gut gehütetes Geheimnis bleibt, übrigens verschlafen. Zum Abschluss des kurzen Interviews bedankten sich Harry und Meghan noch für die zahlreichen Glückwünsche, die sie zur Geburt erhalten haben – und verschwanden wieder in den geschichtsträchtigen Räumen des Schlosses.

Oben im Video siehst du einen Ausschnitt des Interviews.

(kao)