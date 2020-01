«Es gibt noch viele Diskussionen»

Als britische Royals werden Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) von Scotland Yard überwacht – was die Briten 1,2 Millionen Franken pro Jahr kostet. Wer aber wird für die Sicherheit des Paars zuständig sein, wenn es künftig einen Grossteil seiner Zeit in Kanada verbringen wird?

Umfrage Warst du schon einmal in Kanada? Einmal? Ich bin Stammgast.

Ja, ein tolles Land.

Ja, aber es gefiel mir nicht.

Nein, aber ich habe es vor.

Nein, was soll ich da?

Wenn Harry und Meghan dort sind, schaue ich sicher mal vorbei.

Laut der Zeitung «Evening Standard» soll der kanadische Premierminister Justin Trudeau (48) der Queen versichert haben, dass er dafür sorgen werde, dass die kleine Familie in Kanada sicher leben kann. Kanada werde die Hälfte der Sicherheitskosten übernehmen, hiess es.

«Kanadier stehen hinter den Royals»

Am Montagabend hat der Premier nun in einem Interview mit dem kanadischen TV-Sender Global News offiziell Stellung dazu bezogen. Und ganz so klar scheint das Finanzielle noch nicht geregelt zu sein: «Ich denke, die meisten Kanadier stehen der Idee, Royals hier zu haben, sehr unterstützend gegenüber», so der Regierungschef. «Aber wie das aussieht und welche Art von Kosten das beinhaltet, darüber gibt es noch viele Diskussionen zu führen.»

Die Frage, wer die Sicherheitskräfte bezahlen wird, sei «Teil der Überlegungen, die es noch geben muss». Dazu müssten Harry und Meghan zunächst weitere Entscheidungen treffen. Allgemein werde ihnen in Kanada aber ein «Gefühl von Wertschätzung» entgegengebracht, so Trudeau.

Konkrete Entscheidungen in einigen Tagen

Am Montagnachmittag trafen sich Queen Elizabeth (93), Prinz Charles (71) und Prinz William (37) mit Prinz Harry zu einer privaten Krisensitzung auf Schloss Sandringham. Man habe «sehr konstruktive» Gespräche geführt, teilte die Monarchin anschliessend in einer offiziellen Erklärung mit.

«Meine Familie und ich unterstützen das Vorhaben von Harry und Meghan, ein neues Leben als junge Familie zu beginnen.»

Es handle sich aber um «komplexe Angelegenheiten». Endgültige Entscheidungen kündigte die Königin für die «kommenden Tage» an.

(kfi/SDA)