Am Donnerstagmorgen informierte österreichische Polizei zum Todesfall des Schauspielers Matthias Messner. «Es gibt keine Hinweise auf eine Gewalttat», sagt Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner. Eine Fremdeinwirkung werde demnach definitiv ausgeschlossen.



Ob es eine Obduktion geben wird, ist noch nicht geklärt. Laut Heute.at soll eine solche angeorndet worden sein, dem «Kurier» zufolge werde es nach den neuesten Erkenntnissen keine Autopsie geben.

Er lag in einem Zelt

Am Mittwochabend wurde der 42-Jährige im Wald tot aufgefunden. Freunde hatten seinen Leichnam bei einer privaten Suchaktion in Niederösterreich entdeckt. Die Polizei bestätigt, dass Messner kurz vor 19 Uhr gefunden wurde. Er lag laut Informationen der Zeitung «Kurier» in einem Zweimannzelt.

Messner war am Sonntag spurlos verschwunden. Mit einem Rucksack soll er sich am Nachmittag zu einem Spaziergang aufgemacht haben, danach gab es kein Lebenszeichen mehr.

Bevölkerung um Hilfe gebeten

Als der 42-Jährige am Montag nicht zu einer Theaterprobe erschien, wurden seine Mitbewohner informiert. In seinem Zimmer wurde seine Geldbörse, das Handy und auch seine Schlüssel gefunden.

Auch seine Jacke liess er in der Wohnung zurück. Verwandte erstatteten Anzeige bei der Polizei und baten die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche. Mehrere Suchaktionen blieben zunächst erfolglos.

Seine Karriere

Messner wurde 1976 in Südtirol geboren und studierte Schauspiel am Franz Schubert Konservatorium in Wien. Neben dem Theater arbeitete der Südtiroler auch für das Fernsehen.

So stand er unter anderem bei der ZDF-Erfolgsserie «Rosenheim Cops» oder bei «Just Married» vor der Kamera. Seit 2014 war Matthias Messner in der Theaterreihe «Shakespeare in Mödling» auf der Bühne zu sehen.



(kat)