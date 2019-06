«Es wäre absolut okay, wären unsere Kinder gay»

«Ich würde meine Kinder unterstützen, falls sie homosexuell sein sollten», sagte Prinz William (37) am Mittwoch im Rahmen eines Besuches des Albert Kennedy Trust, einer wohltätigen Organisation, die sich für homosexuelle obdachlose Jugendliche in London einsetzt.

Der Vater von Prinz George (5), Prinzessin Charlotte (4) und Prinz Louis (1) äusserte in einer Gesprächsrunde aber auch Bedenken: «Ich wäre nicht besorgt wegen der Tatsache, dass sie gay sind. Sondern wegen des zusätzlichen Drucks, mit dem sie leben müssten. Dass sie Beschimpfungen und Diskriminierung erfahren müssten.»

William sprach auch die gesellschaftlichen Folgen an, die sich insbesondere im Zusammenhang mit den Verpflichtungen der Royals ergäben. Er mache sich Sorgen über den Druck, dem seine Kinder ausgesetzt sein könnten, «und wie ihr Leben sehr viel härter werden könnte».

Er sieht, dass er in seiner Position als Royal eine Vorbildfunktion einnehmen kann: «Ich wünschte, dass wir in einer Welt leben würden, in der Homosexualität etwas völlig Normales ist.»

Abschliessend ruft er dazu auf, für die Rechte der Homosexuellen einzustehen: «Es liegt an uns allen, gegen die Diskriminierung der LGBTQ-Community voranzugehen, damit diese irgendwann endlich der Vergangenheit angehört.»

