Wird Britney Spears in der Psychiatrie festgehalten?

Seit Anfang April befindet sich Britney Spears (37) in einer psychiatrischen Klinik in Los Angeles. Die Sängerin soll sich gemäss TMZ.com selbst eingewiesen haben. Dies, weil sie der Gesundheitszustand ihres Vaters Jamie Spears (66) schwer mitgenommen habe.

Doch stimmt das wirklich? Am Dienstag veröffentlichte der Podcast «Britney's Gram» (ab Minute 8:21) eine Voicemail eines namentlich nicht genannten Ex-Mitarbeiters von Spears Juristen-Team.

Nicht freiwillig in der Klinik

Dieser behauptet, der Popstar habe nicht selbst in die Klinik eingecheckt, sondern dass ihr Vater dafür verantwortlich sei. Seit Mitte Januar werde sie in der Einrichtung bereits gegen ihren Willen festgehalten.

Ihr Vater, der seit 2008 die Vormundschaft für die Sängerin hat, soll auch dafür gesorgt haben, dass Britneys Vegas-Show gecancelt wurde. Grund: Sie habe ihre Medikamente nicht genommen.

Ihr Vater war auf einer Party

Abgesehen von der Voicemail gibt es zwar keine weiteren Beweise dafür, es tauchte aber ein Foto von Jamie Spears vom 10. März auf, auf dem der 66-Jährige auf einem Event zu sehen ist.

Denn eigentlich sollte er mit einem komplizierten Dickdarm-Durchbruch im Spital liegen. Sein Zustand sei kritisch, wie US-Medien unisono Anfang Jahr berichteten.

Mutter Lynn gefällt #FreeBritney

Britney Spears' Fans machen sich Sorgen um ihr Idol – und kreierten deshalb den Hashtag #FreeBritney (deutsch: #BefreitBritney). Einige Kommentare, die mit dem Hashtag versehen wurden, likte auch schon Spears' Mutter Lynne. Dies lässt nun viele an die Wahrheit der Gerüchte glauben.

Britney Spears' mom confirms leaked information that Britney is being held against her will at a facility by liking several comments Her father was also seen at a party on March 10th in perfect health and he reportedly lied about his disease to cancel her residency. #FREEBRITNEY pic.twitter.com/CVsuon2cgr

Zusätzlich postete Lynn ein Foto mit dem Schriftzug: «Wenn Gottes Krieger auf die Knie gehen, ist die Schlacht nicht vorbei, sie hat gerade erst begonnen.» Darunter kommentierte sie: «Das ist Glaube.»

Initiative der Fans

Auf Twitter gibt es bereits zahlreiche Postings unter dem Hasthag #FreeBritney. Darunter auch dieser Nutzer, der die Sängerin retten will:



Die Reaktion eines Fans, nachdem er den #FreeBritney-Podcast gehört hat:



In den letzten Jahren habe Britney bereits eindeutige Hinweise gegeben, ist sich dieser User sicher.



She’s honestly dropped so many hints throughout the years. Even just last year on the Piece Of Me Tour, she said to the crowd “What do you do when someone tells you not to do something? You DO IT!” She’s wanted us to know for a while now. #FreeBritney pic.twitter.com/sHVyMiFInA