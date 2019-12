«Friends»-Schauspieler Ron Leibman gestorben

Ron Leibman, der in der Kultserie «Friends» den Vater von Jennifer Anistons Figur Rachel Green verkörperte, ist tot. Der 82 Jahre alte US-Schauspieler ist nach Angaben seines Sprechers an einer Lungenentzündung gestorben, wie der US-Sender CNN am Samstag berichtete.

Seine Hauptrolle in der Anwaltsserie «Kaz & Co» brachte ihm 1979 einen Emmy als bester Dramadarsteller ein. Als Bühnenschauspieler war Leibman 1993 mit einer Tony-Trophäe als bester Hauptdarsteller in dem Broadway-Stück «Angels in America» ausgezeichnet worden.

Die Filmkarriere des gebürtigen New Yorkers begann in den 1970er Jahren mit der Komödie «Wo is' Papa?», dem Science-Fiction-Film «Schlachthof 5» und dem Oscar-prämierten Drama «Norma Rae - Eine Frau steht ihren Mann».

(vro/sda)