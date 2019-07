«Fühle mich immer noch zu Frauen hingezogen»

Selten spricht Miley Cyrus in Interviews wirklich offen über ihr Privatleben und ihre Gedanken. Einblick in ihre Gefühlswelt bieten vielmehr die Songs der Sängerin: Derzeit lässt sie ihre Fans beispielsweise mit «Mother's Daughter» wissen, was sie von Sexismus hält.

Dem Magazin «Elle» hat die 26-Jährige nun jedoch ein Interview gegeben, in dem man so viel über die private Miley Cyrus erfährt wie schon lange nicht mehr. Wir fassen die wichtigsten Punkte zusammen. Das sagt Miley Cyrus heute über ...

... ihre Sexualität

Am 23. Dezember 2018 hat Cyrus den Schauspieler Liam Hemsworth (29) geheiratet. Sie glaube nicht, dass die Leute die Dynamik ihrer Ehe wirklich verstehen, sinniert Cyrus im Interview. «Ich bin in einer heterosexuellen Beziehung, aber ich fühle mich immer noch stark zu Frauen hingezogen.» An ihrer Pansexualität ändere sich durch ihre Ehe mit einem Mann nichts.

... Hannah Montana

Acht Jahre ist es her, dass Cyrus ihre Disney-Rolle der Hannah Montana abgelegt hat. «Mittlerweile schäme ich mich nicht mehr dafür», sagt sie. Aber als sie 18 geworden sei, habe sich die Rolle lächerlich angefühlt. «Ich hatte Sex, und in der gleichen Minute wollte ich die Perücke nicht mehr tragen.» Als Erwachsene Hannah Montana zu sein, sei ihr damals falsch vorgekommen.

... den Klimawandel

Mutter Erde sei weiblich, stellt Cyrus klar. «Und sie ist wütend. Genau wie die Frauen. Denn der Erde wird das Gleiche angetan wie den Frauen. Wir nehmen und nehmen – erwarten, dass sie immer weiter produziert.» Frustriert spricht sie über den erschöpften Planeten, der kommenden Generationen hinterlassen wird.

... Familienplanung

In so einer kaputten Welt wolle sie keinen Nachwuchs grossziehen. «Bis ich nicht weiss, dass mein Kind auf einer Erde mit Fischen im Wasser leben würde, setze ich nicht noch einen Menschen in diese Welt», erklärt Cyrus entschlossen. «Eine noch grössere Bevölkerung verträgt unser Planet momentan sowieso nicht.»

(anh)