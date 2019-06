Irina stürzt sich in Arbeit, Gaga rastet auf Bühne aus

Die Vorgeschichte

Umfrage Denkst du, Lady Gaga hatte etwas mit dem Liebes-Aus der beiden zu tun? Bestimmt nicht. Ihre «A Star Is Born»-Performance war ja nur Show.

Könnte sein. Die beiden wirken schliesslich schon sehr vertraut. An Irinas Stelle hätte mich das gestört.

Auf jeden Fall! Jeder, der nicht Tomaten auf den Augen hat erkennt doch, dass Gaga ein Grund für die Trennung gewesen sein muss.



US-Schauspieler Bradley Cooper (44) und seine Verlobte, das russische Model Irina Shayk (33), haben sich nach vier Jahren Beziehung getrennt.

Irina stürzt sich nun in die Arbeit

Vergangenes Wochenende berichtete «The Sun», dass Shayk bereits aus der Wohnung in Los Angeles ausgezogen sei. Wenige Tage nach dem Auszug stürzt sich das Model nun in die Arbeit: In Island shootet Shayk eine Kampagne für den italienischen Kaschmir-Brand Falconeri.

Auf Instagram veröffentlichte sie am Wochenende ein Foto des Shootings: In einem kurzen Kaschmirkleid sitzt die 33-Jährige auf einem Felsen und blickt verträumt in die Kamera. Auf einem anderen veröffentlichten Island-Selfie des Fotografen Giampaolo Sgura (44, links) präsentiert sie sich neben ihrem Agenten Ali Kavoussi (43) mit einem breiten Lachen im Gesicht. Mögliche Strapazen der Trennung sieht man ihr äusserlich nicht an.

«A Star Is Born» veränderte alles

Derweil berichten US-Medien, dass die Dreharbeiten von «A Star Is Born» zur Beziehungskrise von Shayk und Cooper beigetragen haben sollen: «Bradley war während der langen Zeit des Filmens emotional abwesend», sagte ein anonymer Informant gegenüber «People».

Das Paar hätte zu diesem Zeitpunkt zwar immer noch versucht, die Beziehung zu retten – vor allem seiner gemeinsamen Tochter Lea De Seine (2) zuliebe – jedoch habe sich alles bereits «zu sehr verändert».

Eine andere Quelle verriet dem Magazin zudem, dass die beiden «total verschiedene Leben führten». Wenn sich Shayk in ihrer Wahlheimat Los Angeles aufgehalten habe, sei Cooper nicht in der Stadt gewesen und umgekehrt.

Lady Gaga spricht Klartext

Mit der Trennung des ehemaligen Hollywood-Traumpaars wurde auch Lady Gaga wieder zum Gesprächsthema: Nach ihrer innigen «A Star Is Born»-Performance mit Cooper diskutierten Fans angeregt über eine mögliche Romanze. Zurzeit sind beide wieder single – und die Liebesgerüchte auf Social Media überschlagen sich erst recht.

Gaga machte nun am Wochenende während eines Konzerts in Las Vegas aber eine deutliche Ansage: Bevor sie den «A Star Is Born»-Hit «Shallow» zum Besten gab, verkündete sie dem Publikum: «Und noch was: Seid nett – oder f**** euch.» Ein Dementi der Liebesgerüchte?

Wie ein Freund von Cooper gegenüber «The Sun» verraten haben soll, bestehe «nicht die geringste Chance, dass Gaga und Cooper ein Paar werden». Die beiden seien zwar sehr gute Freunde und die ganze Zeit miteinander in Kontakt. Der Schauspieler schliesse eine Beziehung mit Gaga aber aus, dies sei nämlich auch eine Frage des Respekts seiner Ex Irina gegenüber.

(mim)