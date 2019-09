Jaime Lannister kommt ans Zurich Film Festival

Nach Regiegrösse Oliver Stone (72), der als Jurypräsident im internationalen Wettbewerb fungieren wird, kündigen die Veranstalter des Zurich Film Festival den nächsten Hollywood-Stargast an: Nikolaj Coster-Waldau kommt am 5. Oktober in die Limmatstadt und stellt sein Mystery-Drama «Suicide Tourist» (siehe Box) vor.

Umfrage Wer ist deine liebste «Game of Thrones»-Figur? Jaime Lannister natürlich.

Der Kingslayer.

Cerseis Bruder – habe gerade seinen Namen vergessen, sorry.

Der Oathbreaker.

Alle Obengenannten.

Gala-Premieren am ZFF

Das Mystery-Drama «Suicide Tourist» (Bild) um Max, der an einem Hirntumor leidet und in ein Sterbehilfe-Hotel eincheckt, feiert am 5.10. in Anwesenheit von Hauptdarsteller Nikolaj Coster-Waldau seine Premiere im deutschsprachigen Raum. Donald Sutherland (84) stellt am 28.9. seinen Film «The Burnt Orange Heresy» vor und Tobias Moretti (60) am 2.10. «Deutschstunde». (Foto: DCM) Das Mystery-Drama(Bild) um Max, der an einem Hirntumor leidet und in ein Sterbehilfe-Hotel eincheckt, feiert am 5.10. in Anwesenheit von Hauptdarsteller Nikolaj Coster-Waldau seine Premiere im deutschsprachigen Raum. Donald Sutherland (84) stellt am 28.9. seinen Filmvor und Tobias Moretti (60) am 2.10.



Der Trailer zum neuen Film, der voraussichtlich am 27. Februar regulär in die Deutschschweizer Kinos kommt. (Video: DCM)

Der 49-jährige Däne erlangte mit seiner Rolle als Jaime «Kingslayer» Lannister im Fantasy-Hit «Game of Thrones» Weltruhm. Trotzdem weisst du vielleicht nicht so viel über den Schauspieler, wie du gerne würdest, weshalb wir ihn hier vorstellen – und zwar in Zahlen, weil Worte ihm kaum gerecht werden können. #JustGameOfThronesFanboyThings

2 Nachnamen

Sein Bindestrich-Nachname setzt sich nicht aus seinem und dem seiner Frau zusammen – es sind die Nachnamen seiner Mutter und seines Vaters. «Als sie sich scheiden liessen, wollte ich beide Nachnamen haben, also habe ich einen Bindestrich dazwischen gesetzt», erklärt Nikolaj im Interview mit «Wired»

22 Jahre verheiratet

Falls du vorhattest, Nikolaj in Zürich anzuflirten, dann stell dich auf eine Abfuhr ein: Der Däne ist seit 22 Jahren mit Nukâka (48) verheiratet. Sie ist Sängerin und Schauspielerin – und wurde mal zur Miss Greenland gekürt.



Paparazzi knipsten Nukâka und Nikolaj letztes Jahr im Auto in West Hollywood. (Foto: Dukas/Backgrid)

2 Kinder

Das Ehepaar hat zwei Töchter: Fillippa (18, rechts) und Safina (15).

Und Fillippa hat diesen Sommer geschafft, was wir uns nicht trauten: Pop-Superstar Billie Eilish (17) nach einem Selfie fragen.

188 Zentimeter

So gross ist der Schauspieler, der 1993 seinen Abschluss an der Danish National School of Performing Arts in Kopenhagen machte und seither vor der Kamera und auf der Theaterbühne steht. 2020 spielt Nikolaj im Geffen Playhouse in Los Angeles die Hauptrolle des Macbeth in einer Adaption des gleichnamigen Shakespeare-Stücks.

2 Sprachen

Der «Game of Thrones»-Star spricht seine Muttersprache Dänisch und – natürlich – Englisch. «Wired» verrät er: «Ich verstehe und kann mich verständigen in den den anderen skandinavischen Sprachen. Und mein Deutscht reicht zum Überleben. Ausserdem habe ich mal einen Film auf Französisch gemacht, aber das ist versehentlich passiert.»

1 französischer Film

Er erklärt: «Ich habe das Drehbuch zu ‹24 Hours in the Life of a Woman› auf Englisch bekommen. Als ich den Regisseur getroffen habe, bat er mich, die Szene zu lesen. Ich fing an und er meinte: ‹Nein, nein, auf Französisch.› Und ich: ‹Oh, das tut mir wirklich leid, aber ich spreche kein...das wird nicht funktionieren.› Er hat mir die Rolle trotzdem gegeben. Und so spielte ich in einem französischen Film mit.»

59 Film- und Serienrollen

Wikipedia listet 58, IMDB.com 59 Figuren auf, die Nikolaj Coster-Waldau bislang vor einer Kamera verkörpert hat – den französischen «24 Hours in the Life of a Woman» inklusive. Seine berühmteste Rolle ist die des Jaime Lannister in der HBO-Serie «Game of Thrones» und viele seiner Filme hat er in Dänemark gedreht.

Aber auch in Hollywood ist er dank Auftritten in «Black Hawk Down», «Oblivion» oder «Gods of Egypt» kein Unbekannter. Oben im Video zeigen wir dir, in welchen grösseren Kinostreifen du Nikolaj schon gesehen haben könntest.

1 Emmy

Letztes Jahr blieb es noch bei der Nomination, nun hat der dänische Schauspieler abermals die Chance auf einen Emmy. Er ist – zusammen mit seinem «Game of Thrones»-Kollegen Alfie «Theon Greyjoy» Allen (32) – für einen Award in der Kategorie Outstanding Supporting Actor in a Drama Series nominiert.



Der Teaser zur «Game of Thrones»-Folge, für die Nikolaj für einen Emmy nominiert ist. (Video: HBO)

Wenn er am 22. September für seine Leistung in der zweiten Episode («A Knight of the Seven Kingdoms») der finalen GoT-Staffel ausgezeichnet wird, könntest du zwei Wochen später am ZFF also einem frischgebackenen Emmy-Preisträger zujubeln.

Das Zurich Film Festival 2019 steigt vom 26. September bis am 6. Oktober.

(shy)