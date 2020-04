Meghan spricht im TV nur über Elefanten

In der ABC-Show «Good Morning America» war Herzogin Meghan (38) am Montag zum ersten Mal nach ihrem Rücktritt als Royal im TV zu sehen. Während viele zunächst ein grosses Enthüllungsinterview erwartet hatten, ist nun klar: Mit ihrem Auftritt hat Meghan bloss die Werbetrommel für die Disney+-Doku «Elephant» gerührt.

Im rund zweieinhalbminütigen Beitrag sind einige Sequenzen aus dem Film zu sehen. Dazu erklärt Meghan, die in der Tierdoku die Rolle der Sprecherin übernommen hat, was ihr persönlicher Bezug zu Elefanten ist.

Duchess Meghan Markle talks about Disneynature film 'Elephant' in exclusive 1st look that features an interview with producers from last summer. https://t.co/mzu6P496cg pic.twitter.com/F3eaXQuAne