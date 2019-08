Harry Styles geht bei Ariana Grande richtig ab

«Ariana Grande war wirklich grossartig – das Highlight meines Abends war aber Harry Styles: Er tanzte das ganze Konzert wie verrückt im VIP-Bereich», schrieb eine Userin auf Twitter. Sie war am Samstagabend am Konzert von US-Sängerin Ariana Grande (26) in London – und kam dort in den Genuss eines ausgelassen feiernden Harry Styles (25).

Umfrage Tanzt du an Konzerten auch so ausgelassen wie Harry Styles? Klar, immer! Dafür geht man doch an Konzerte.

Hm, ich schwinge schon auch das Tanzbein – jedoch etwas dezenter als es Harry tut.

Nein, ich bezahle lieber mehr Geld für einen Sitzplatz, um mir dann die Show stocksteif und aus weiter Entfernung anzusehen.

Ich besuche keine Konzerte – ausser bei Ariana Grande, natürlich.



Der englische Sänger besuchte Aris Konzert nämlich ebenfalls und verfolgte die Show im VIP-Bereich. Dort gab er wilde Dancemoves zum Besten – seine Tanzeinlagen wurden von Twitter-Usern auf Video festgehalten und machen im Internet gerade die Runde.

Auch Millie Bobby Brown war da

Aus dem VIP-Bereich sah sich auch US-Schauspielerin Millie Bobby Brown (15) die Show an. Sie besuchte das Konzert gemeinsam mit Freunden. Als die 15-Jährige Styles entdeckte, tauschte sie aber auch einige Sätze mit dem Musiker aus.

Dokumentiert wurde das natürlich ebenfalls per Smartphone und via Social Media – gemäss den Video-Aufnahmen schienen sich Millie und Harry bestens zu verstehen.



Wie Harry zu Aris Hits abgeht und sich mit Millie unterhält, siehst du im Video oben.



(mim)