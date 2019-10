Und plötzlich lieben alle Herzogin Meghan

Sie trägt die falsche Kleidung und den falschen Nagellack, wagt es, ihre Autotüre selbst zu schliessen, trägt ihr Baby verkehrt und will ein Luxusleben führen. Die Liste der Dinge, die Herzogin Meghan (38) in den Augen der Öffentlichkeit falsch gemacht hat, ist lang.

Rasch hatten sich die britischen Medien nach ihrer Verlobung mit Prinz Harry (35) im Winter 2017 auf den Neo-Royal mit Hollywood-Vergangenheit eingeschossen. Die Rolle des neuen Sündenbocks innerhalb der Königsfamilie schien vergeben.

Bis jetzt. Nach dem emotionalen Interview von Meghan im Rahmen ihrer Südafrika-Reise Anfang Oktober schwappt nun eine Solidaritätswelle über die Herzogin. Unter dem Hashtag #WeLoveYouMeghan bekunden seit einigen Stunden Tausende ihre Unterstützung für die Prinzen-Ehefrau in den sozialen Medien.

«Die süsseste und freundlichste Frau»

«Ich traf Meghan, als sie in Birmingham wegen ihrer Verlobung mit Prinz Harry war, und sie war die süsseste, freundlichste Frau, die so demütig schien, uns da zu treffen», schreibt beispielsweise eine Twitter-Userin.



I met Meghan when she visited Birmingham during her engagement to prince Harry & she was the sweetest, most polite woman who seemed so humbled to see us there. She said thank u countless times it was so endearing. Meg, u have Harry & Archie, u have EVERYTHING ❤ — Aly Brendan (@AlyBrendan) October 18, 2019

Eine weitere Userin erinnert daran, wie gelöst Meghan noch kurz nach ihrer Verlobung wirkte. «Ich will diese Meghan wiedersehen.»



Remember the Meghan and Harry engagement interview? Look how happy and fun she was. This is the Meghan before the British media started their hate campaign. I’d like to see this Meghan again. #WeLoveYouMeghan pic.twitter.com/vgJ3Wvqxhe — Valentina ☕️ (@ValsCappuccino) October 19, 2019

US-Journalistin Katie Couric bewundert die Herzogin für deren Offenheit und das Zeigen der Verletzlichkeit hinsichtlich der Herausforderungen, den sie als frischgebackene Mutter und öffentliche Person zu führen habe. Und sie teilt wie Tausende andere den betreffenden Interview-Ausschnitt mit der ehemaligen Schauspielerin.



I so admire #MeghanMarkle for being honest, open and vulnerable about the struggles she’s faced as a new mother and very public figure. #WeLoveYouMeghan pic.twitter.com/mWpFOwVeLk — Katie Couric (@katiecouric) October 18, 2019

«Niemand fragt, wie es mir geht»

Wie es ihr dabei gehe, unter ständiger kritischer Beobachtung der Medien zu stehen, wollte der Interviewer in der betreffenden Szene aus der Südafrika-Doku, die heute in voller Länge ausgestrahlt wird, wissen. «Jede Frau, gerade wenn sie schwanger ist, ist sehr verletzlich, es wurde mir schwer gemacht», antwortete die Herzogin den Tränen nahe.

«Und dann hat man ein Neugeborenes, wissen Sie. Besonders als Frau ist das viel auf einmal. Man versucht, Mutter zu sein und ist frisch verheiratet, und das kommt noch oben drauf. Das ist … ja. Aber danke für die Frage, ich wurde nicht oft gefragt, wie es mir geht, aber das ist etwas ganz Reales, das man hinter den Kulissen durchmacht.»

Als der Filmemacher nochmals nachhakte, ob es ihr demnach nicht wirklich gut gehe und sie zu kämpfen habe, bejahte Meghan, den Tränen nahe.

Trending Thema innert kürzester Zeit

Treibende Kraft hinter dem neuen Solidaritäts-Hashtag ist Greg Hogben, britischer Frauenrechtler und LGBTQ-Aktivist. Auch er hat die vorab veröffentlichte Szene mit Meghan gesehen, sie habe ihm «das Herz gebrochen», twitterte er. Und lancierte darauf #WeLoveMeghan, um Unterstützung zu bekunden. Nach weniger als einer Stunde war sein Hashtag Twitter-Trendthema in den USA.

Ob der zahlreichen Reaktionen zeigt sich Hogben nun selbst äusserst überrascht. Er hoffe, Meghan sehe alle Kommentare, Nachrichten – «und die Liebe».

You guys are incredible. I hope she sees all the amazing comments, messages, and love.#WeLoveYouMeghan pic.twitter.com/z7bkPem6aJ — Greg Hogben (@MyDaughtersArmy) October 18, 2019

