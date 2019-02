Tim Mälzer hat in seiner Kochkarriere viel erreicht: Er betreibt mehrere Restaurants in Deutschland, sein Spitzenkoch-Duell «Kitchen Impossible» läuft zurzeit erfolgreich in der vierten Staffel.

Am Dienstagabend war der 48-Jährige im Vox-Format «Der Vertretungslehrer» zu Gast. Das Konzept der Sendung: Erfolgreiche, berühmte Menschen vermitteln Gymi-Schülern möglichst lebensnahe Erkenntnisse, die sie aus ihren eigenen Werdegängen gezogen haben.

Klinikaufenthalt in der Schweiz

Mälzers Lektion stand unter dem Thema «Erfolgreich scheitern». Dabei liess der TV-Koch tief in seine persönlichen Abgründe blicken: Er habe ein Burnout erlitten.

In einer Zeit, in der er innert zwei Jahren 500 Fernsehsendungen produzierte und dazu noch ein Restaurant eröffnete, in dem er selber täglich mit anpackte. Und: «Ich habe unglaublich viel gesoffen. Was unfassbar dumm war.»

Der Druck sei so gross gewesen, dass er manchmal «wie ein Fötus» am Boden gelegen und geweint habe. Bis er sich für sechs Wochen in einer Klinik in der Schweiz behandeln liess und wieder festen Boden unter den Füssen hatte.

Wie er das geschafft hat, siehst du oben im Video.

