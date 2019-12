«Ich lehre die Kids, dass auch Pflanzen fühlen»

Ihre Söhne gehen auf eine vegane Bio-Schule

«Wir schicken unsere Kinder auf eine biologische, nachhaltige und vegane Schule», so Megan Fox in einem Interview mit dem US-Magazin «People». Dort würden sie unter anderem ihr Essen selber anpflanzen: «Die Schüler züchten und ernten Pflanzen selber.»

Und sie ergänzt: «Anschliessend bringen sie die Ware zu lokalen Restaurants, wo sie sie verkaufen.» So würden sie den ganzen Prozess verstehen, wie das Essen vom Samen schliesslich auf dem Teller endet.

Auch Pflanzen haben Gefühle

Der 33-Jährigen liegt das Verhindern von Tierleid sehr am Herz: «Deswegen stehen wir auch niemals auf Ameisen – solche Dinge tun wir nicht.» Auch Pflanzen seien darin eingeschlossen: «Wir reissen keine Blumen aus dem Boden, nur weil wir sie schön finden.»

Denn: «Ich bringe ihnen bei, dass auch Pflanzen empfindsame Wesen sind – sie haben ebenfalls Gefühle, Gedanken und Emotionen.»

Sie erzählt eine Anekdote aus dem Alltag mit ihren Kids: «Mein Sohn stand aus Versehen auf eine Assel. Er war darüber so verstört, dass wir eine Beerdigung für den Käfer abhielten.» Sie hätten dann «in einer Zeremonie» das Insekt begraben und Salbei angezündet.

Die Kinder seien Lehrer für die Eltern

«Es geht darum die Kontrolle abzugeben, das ist alles», so Megan weiter zu «People». «Es geht darum, meinen Kindern zu erlauben, so zu sein, wie sie sind. Sie wurden schliesslich geboren, um die zu sein, die sie sind.»

Ihr Job sei es lediglich, sie «in ihrem Prozess zu unterstützen»: «Und nicht, sie in eine Richtung zu leiten und sie so zu formen, wie ich es für richtig halte.» Ihre Kinder würden als Lehrer zu ihren Eltern kommen: «Wir sind zwar hier, um sie am Leben zu erhalten – aber wir sind es, die von ihnen die Lektionen kriegen.»

An Weihnachten wird dekoriert

Auch verriet Megan, wie die Familie die kommenden Festtage verbringen wird. «Wir dekorieren viel. Und meine Mutter kommt uns besuchen.» Auch würden sie in der Weihnachtszeit «viele Brettspiele spielen»: «Ganz normales Zeugs halt.»

