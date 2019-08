Und wo ist Liam Hemsworth eigentlich?

Das postet Miley

«Kämpfe nicht gegen die Evolution an, denn du wirst nie gewinnen», beginnt der Kommentar zum ersten Insta-Post, den Miley seit der Bekanntgabe der Trennung von Liam Hemsworth veröffentlicht hat. Das Bild zeigt sie in Sportkleidung vor der Kulisse der italienischen Dolomiten.

«Veränderung ist unumgänglich – auch die Dolomiten entstanden nicht über Nacht, sondern durch einen langen Prozess über Millionen von Jahren», so Cyrus in dem Post. Ihr Vater habe immer gesagt, dass die Natur nie eile und trotzdem immer pünktlich sei: «Mein Herz ist erfüllt mit Frieden und Hoffnung, wenn ich daran denke.»

«Mir wurde beigebracht, unseren Planeten und dessen Prozess zu respektieren – ich möchte das Gleiche mit meiner eigenen Entwicklung tun», schliesst Cyrus den Post ab. In zwei Beiträgen, die sie wenige Stunden später veröffentlichte, schrieb sie zusätzlich, dass das «Leben wie ein Aufstieg» sei, aber «die Aussicht toll ist» und dass «ein neuer Tag ein neues Abenteuer bringt».

Die Sängerin nimmt mit diesen Kommentaren klar Bezug auf die Trennung von Liam. Ihre Aussage: Miley ist zukunftsorientiert gestimmt und ist wohl der Meinung, dass die Trennung von Liam zu ihrem persönlichen, unumgänglichen Prozess gehört – und sie vorwärtsbringen wird.

Gemäss ihrer neuesten Insta-Story wird man ausserdem wohl schon bald mit neuer Musik rechnen können: Am Montag veröffentlichte Cyrus ein Bild, das sie ungeschminkt aus einem Musikstudio zeigt. Ob sie ihr Liebes-Aus gerade in neuen Songs verarbeitet?

Das postet Kaitlynn Carters Ex Brody Jenner

Am Wochenende wurde Miley Cyrus knutschend mit dem Reality-TV-Star Kaitlynn Carter (30) am Comersee gesehen – Carter verkündete selber erst vor einer Woche ihre Trennung von ihrem Ehemann Brody Jenner (35). Auf Instagram hat sich Jenner nun zu den Küssen zwischen seiner Ex und Miley geäussert – und Miley kommentierte zurück.

Zu einem Bild, das ihn an einer Meeresklippe zeigt, schrieb er: «Lass heute nicht von gestern beeinflussen.» In den Kommentaren seines Bildes fügte er noch hinzu: «Nehmt euch in Acht, bald gibt es Bilder von Liam Hemsworth und mir, wie wir am Strand Händchen halten.»

Natürlich war die Aussage als ironischer Seitenhieb gegen Kaitlynn und Miley gedacht – Miley liess den aber nicht auf sich sitzen. «Geh in deinen Truck, mach einen Nap und komm runter», antwortete Miley in einem Insta-Kommentar auf Brodys Aussage.

Das macht Liam

Liams letzter Insta-Post stammt vom 4. August und zeigt ihn während eines Workouts mit seinem älteren Bruder Chris Hemsworth (36). Die Aufnahmen entstanden in Liams Heimatland Australien, wo der Sänger die vergangenen Tage verbracht hat.

Am Montag äusserte sich Liam in Chris' Wohngegend Byron Bay erstmals öffentlich zu der Trennung, als er sich alleine in einem Café befand. Auf die Frage eines Reporters der australischen «Daily Mail» wie es ihm gehe, antwortete er: «Du verstehst nicht, wie es ist. Ich will nicht darüber sprechen, Mate.»

Momentan verbringt Liam viel Zeit mit Familienmitgliedern: Am 4. August wurde er mit Chris, Vater Craig und seinem Neffen bei einem Football-Spiel gesehen – einen Tag später ging er mit seinem Bruder in der Byron Bay surfen.

Es scheint, als ob sich der Schauspieler eine Auszeit gönnt, die er im Kreise seiner Familie verbringen möchte.

Das postet Kaitlynn

Kaitlynn lässt ihr Insta-Game nicht weiter von den aktuellen Geschehnissen beeinflussen: Sie postet fleissig Storys und Beiträge auf der Plattform und nimmt ihre Follower auf alle Ausflüge mit, die sie gerade mit Miley unternimmt.

So zeigt sie zum Beispiel eine Helikoptertour durch das norditalienische Gebirge, eine Wanderung durch ein kleines Dorf oder sie fotografiert den Zmittag mit Käse, Aufschnitt und Wein in einer abgelegenen Beiz.

(mim)