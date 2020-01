Kylie flog regelmässig in Kobes Helikopter

«Ruht in Frieden ... Und ich bete für die Familien. Ich kann es immer noch nicht fassen», schreibt Kylie Jenner (22) am Montagabend auf ihrem Insta-Account. Und fügt an, dass sie einen persönlichen Bezug zum tragischen Absturz von Basketball-Legende Kobe Bryant (41) hat: «Das war der Helikopter und der Pilot Ara, mit dem ich selbst von Zeit zu Zeit flog.» Der Pilot sei «so ein guter Mann» gewesen, schreibt Kylie.

Erst im November hatte der Reality-Star für sich und einen Teil der Familie die Unglücksmaschine gebucht, um am Geburtstagsfest von Nichte Dream, der dreijährigen Tochter von Rob Kardashian (32) und Blac Chyna (31), teilzunehmen.

Am Sonntag stürzte die Sikorsky S-76 von Kobe im Nebel über Calabasas ab, nur etwas mehr als einen Kilometer vom Haus von Kylies älterer Schwester Kourtney Kardashian (40) entfernt. Beim Absturz kamen neben dem Basketball-Star auch dessen Tochter Gianna (13) sowie sieben weitere Insassen ums Leben.



Bilder von der Unfallstelle. (Video: AP)

Kobe und Ehefrau hatten Flug-Deal

Unter den Toten befand sich ebenso Kobes Pilot Ara Zobayan, der jeweils auch mit Kylie unterwegs gewesen war. Laut einem Insider von People.com flog der Ex-Basketballer ausschliesslich mit dem erfahrenen Zobayan.

Kobes Ehefrau war dagegen nie mit dabei. Zumindest nicht, wenn ihr Mann flog. «Er und Vanessa hatten einen Deal, dass sie nie zusammen im Helikopter fliegen», verriet der Insider weiter. Deshalb war sie auch am Sonntag, als die Maschine abstürzte, nicht an Bord.

Er flog, um sich zu schonen und Zeit zu sparen

Seit Jahren war Kobe Bryant stets mit seinem Helikopter in Los Angeles unterwegs. Dies, um seinen Körper zu schonen. Aber auch, um viel Zeit zu sparen. Zu lange hätte er in der verkehrsüberlasteten Metropole von seinem Wohnort Newport Beach ins Staple Center benötigt.

2018 hatte der frühere Basketballer in einem Interview erzählt, dass er wegen der Staus in Los Angeles regelmässig Termine wie Schulaufführungen seiner Töchter verpasst habe. «Ich musste einen Weg finden, trainieren zu können und mich auf mein Handwerk zu konzentrieren, aber keine Kompromisse bei der Familienzeit zu machen.»

(kfi)