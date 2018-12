Dieser Titel macht ein Lokalblatt weltberühmt

Es ist die Schlagzeile des Tages: Ein unglücklich – und vor allem falsch – abgetipptes Zitat von Julia Roberts in der Samstagsausgabe der New Yorker Zeitung «The Post-Journal» sorgt auf Social Media derzeit für Belustigung. In der Überschrift des Beitrags über die 51-jährige Schauspielerin heisst es: «Julia Roberts Finds Life And Her Holes Get Better With Age». Wörtlich übersetzt: «Julia Roberts findet, dass ihr Leben sowie ihre Löcher mit dem Alter besser werden».

Etwas, das der Hollywoodstar so nie gesagt hatte. Anstatt «Holes» (dt. Löcher) hätte es «Roles» (dt. Rollen) heissen müssen. Ein falscher Buchstabe – und so schnell kann ein Text eine vollkommen neue Ausrichtung erhalten. Und obwohl sich die Zeitung umgehend mittels einer kleinen Notiz für den Fauxpas entschuldigt hat, liessen die Kommentare (siehe Bildstrecke) im Internet nicht lange auf sich warten. Julia Roberts dagegen hat sich über über das Missgeschick der Zeitungsautoren noch nicht geäussert.

@TheEllenShow can’t believe this headline in our local paper... Julia Roberts will be glad to know her holes are getting better with age😂😂 pic.twitter.com/gvZkOsBjyN — elizabeth (@eadavisus) December 9, 2018

