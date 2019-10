«Niemand fragt, wie es mir geht»

In einem Interview hat die britische Herzogin Meghan Markle über ihre Zeit im königlichen Haus und über ihre Probleme mit der britischen Boulevardpresse gesprochen. Immer wieder wird die US-Amerikanerin von den Zeitungen kritisiert. Anfangs Oktober hat ihr Ehemann Prinz Harry Klage eingereicht gegen zwei Verlage.

Im Rahmen ihrer Afrika-Reise mit Harry wurde sie von Kameras begleiten und sprach dabei ganz offen über ihre Probleme. In einem kurzen Teaser-Clip auf Twitter zur Doku schüttet Meghan ihr Herz aus.

«Es war eine Herausforderung»

Auf die Frage des Interviewers, wie sich der Druck auf ihre geistige und körperliche Gesundheit ausdrücke, antwortet Meghan: «Danke, dass Sie gefragt haben. Nicht viele Leute fragen, ob es mir gut geht.»

Sie erklärt, wie schwierig es war, als frischgebackene Mutter im Rampenlicht der Medien zu stehen. Auch die Schwangerschaft sei für Meghan höchst emotional gewesen. Jede Frau fühle sich in der Schwangerschaft «sehr verletzlich». Das habe es zu einer Herausforderung gemacht.

