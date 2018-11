«Oh mein Gott, Karl Lagerfeld»

Als an der Champs-Élysées am Freitagabend die Weihnachtsbeleuchtung angeknipst wurde, leuchteten nicht nur die Lichter. Die geladenen Gäste, darunter auch Karl Lagerfeld (85), freuten sich sichtlich über den Weihnachtszauber.

Der Modezar liess sich gar zu einem seltenen und für einmal besonders ausgelassenen Lachen hinreissen. Das wiederum sorgte für einen Sturm auf Social Media. Der Grund: Die Zähne des Designers sind so gar nicht en vogue. Die deutsche «Bild»-Zeitung titelte etwa: «Karl Lagerfeld: Auch an ihm nagt der Zahn der Zeit»

Auf Twitter hagelt es Häme:

can someone please explain to me why karl lagerfeld has teeth like a rabid hamster????