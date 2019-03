Am Montagmorgen wurde Keith Flint, der Frontmann der englischen Rave-Pioniere The Prodigy, tot in seinem Haus aufgefunden. Bandkollege Liam Howlett (47) teilte am Mittag via Instagram mit, dass sich Flint am Wochenende das Leben genommen hat. Der Sänger wurde nur 49 Jahre alt.

Im Laufe des Tages zollten Weggefährten und Freunde aus der Szene, aber auch Musiker, deren Schaffen von Keith Flint beeinflusst wurde, dem Engländer auf Social Media Tribut.

«Wir haben viele Gigs zusammen mit The Prodigy gespielt und sie waren immer freundlich und haben uns unterstützt», schreiben The Chemical Brothers, «Keith war ein grossartiger Frontmann, ein wahres Original und er wird uns fehlen.»



so sad to hear about Keith Flint,we played many gigs with the prodigy over the years and they were always friendly and supportive.he was an amazing front man, a true original and he will be missed.tom&ed x — The Chemical Brothers (@ChemBros) March 4, 2019

Ian Brown, Frontmann von The Stone Roses: «Ruhe in Frieden, Keith Flint, du schöner Mensch.»



R.I.P KEITH FLINT a beautiful human. — Ian Brown (@ianbrown) March 4, 2019

«Dieses Foto wurde an einem tschechischen Festival geschossen», postet Musikerkollege Example, «sie waren die Headliner. Ich weiss noch, wie ich neben der Bühne stand und schrie: ‹Ich kann den Leuten erzählen, dass ich Support von The Prodigy war!› Das hat mir so viel bedeutet. Keith war ein absoluter Gentleman und einzigartig.»



Das englische Punkrock-Duo Slaves war 2018 mit The Prodigy auf Tour. «Keith war einer der herzlichsten Typen, die wir je kennengelernt haben. Eine wahre Ikone. Wir sind mit unseren Gedanken bei seiner Familie, seinen Freunden und dem Rest der Band.»



DJ und Bestival-Gründer Rob da Bank twittert: «Das ist so traurig. Er war einer der liebenswertesten, zurückhaltendsten und nettesten Männer im ‹echten Leben› und natürlich einer unserer besten Frontmänner überhaupt. Er wird eine grosse Lücke hinterlassen.»



oh that is so sad bout Keith... one of the most lovely, understated and kind men in 'real life' and obviously one of our best ever front men... he'll leave a huge gap in our festivals/raves/cultural history 😥https://t.co/WM07lnm9JT — Rob da Bank (@RobdaBank) March 4, 2019

Dubstep-Produzent und DJ Skream bringt es mit einem Wort auf den Punkt: «Fuck.»



«The Prodigy waren so ein wichtiger Teil meiner prägenden Teenager-Jahre», schreibt BBC-Radiomoderator Nicholas Grimshaw, «ich hatte ihre Poster an meinen Wänden, lernte ihre Texte im Bus auf dem Nachhauseweg von der Schule und habe meine Eltern mit dem Album ‹The Fat of the Land› gequält.»



Ex-BBC- und heute Apple-Radiomoderator Zane Lowe erinnert sich an sein erstes Treffen mit dem Prodigy-Gesicht: «Ich war nervös. Nein, ich hatte etwas Angst, als ich Keith zum ersten Mal getroffen habe – so stark war seine Perönlichkeit und so glaubwürdig waren seine Auftritte. Ich konnte die beiden Männer nicht unterscheiden – er schon. Wild mit The Prodigy und gleichzeitig ein warmherziger und bescheidener Mensch.»



«Ein schöner Mann und unglaublicher Pionier. Die tolle Zeit, als wir mit dir an unserem Album ‹Empire› arbeiten durften, bleibt unvergessen. Unsere Herzen sind gebrochen», teilt die englische Band Kasabian.



Keith Flint, beautiful man, incredible pioneer. Remembering the special times we had together making Empire. Heartbroken. Rest in Peace Brother. X — KasabianHQ (@KasabianHQ) March 4, 2019

Emily Eavis, Mitorganisatorin des weltberühmten Glastonbury Festival in England, teilt einen Clip vom Glasto-Auftritt von The Prodigy aus dem Jahr 1997:



We are so saddened to hear about the passing of Keith Flint. He’s played here so many times with the Prodigy and was booked for 2019. What an incredible frontman. Here’s a clip from ‘97 when they were the first dance band to headline Glastonbury - a huge, unforgettable moment. pic.twitter.com/9fxKBonfVa — Emily Eavis (@emilyeavis) March 4, 2019

Und die Veranstalter der Zwillingsfestivals Reading & Leeds rufen hiermit den Prodigy-Auftritt von 2009 in Erinnerung:



Such sad news about @the_prodigy's Keith Flint. We wanted to share this memory from their INCREDIBLE R&L set in 2009. Our thoughts are with his family & friends. ❤️️💛 pic.twitter.com/Xzdu2yjvKu — Reading & Leeds Fest (@OfficialRandL) March 4, 2019

Auch Musiker ausserhalb Grossbritanniens nehmen Abschied von Keith Flint. Darunter Casper ...

rest in peace keith flint.



out of space into another dimension. — casper xoxo. (@CASPERxOFFICIAL) March 4, 2019

... und Drangsal-Bandkopf Max Gruber, der durch Keith dazu inspiriert wurde, selbst auf eine Bühne zu stehen:





2014 headlinten The Prodigy das Berner Gurtenfestival. (Video: Leser-Reporter/EPA/Tamedia)

