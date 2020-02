«Ich vermisse dich schon jetzt, schlaf gut, Kirk»

Er drehte mehr als 80 Filme, war dreimal für den Oscar nominiert und erhielt am Ende den Ehren-Oscar für sein Lebenswerk: Mit Kirk Douglas verliert die Film-Industrie einer seiner Grössten. Der Schauspieler ist am Mittwoch im Alter von 103 Jahren verstorben. «Ich dachte nie, dass ich über 100 werde», sagte Douglas Zeit seines Lebens, «aber ich verkrafte es schon.»

In den sozialen Medien nehmen zahlreiche Berufskollegen Abschied von ihm. Allen voran sein Sohn, Schauspieler Michael Douglas (75).

Sein Vater Kirk habe sein Leben «gut gelebt» und hinterlasse ein filmisches Erbe, das noch für kommende Generationen Bestand haben werde. «Lasst mich mit den Worten enden, die ich ihm an seinem letzten Geburtstag sagte und die immer wahr bleiben werden. ‹Papa – ich liebe dich so sehr und ich bin so stolz, dein Sohn zu sein.›»

Auch Michael Douglas' Ehefrau, Schauspielerin Catherine Zeta-Jones (50), meldet sich mit Abschiedsworten. Sie postete ein Bild auf Instagram, auf dem sie ihren Schwiegervater küsst, und schreibt: «Mein Liebling Kirk, ich werde dich den Rest meines Lebens lieben. Ich vermisse dich schon jetzt so sehr. Schlaf gut ...»

«103 Jahre auf dieser Erde. Das klingt gut! Es war toll, mit dir Zeit zu verbringen, Mann», twittert Schauspieler Danny DeVito (75).

Kirk Douglas. The inspirational Scalawag. 103 years on this earth. That’s got a nice ring to it! Great hanging with you man. — Danny DeVito (@DannyDeVito) February 6, 2020

Schauspielerin und Sängerin Mitzi Gaynor (88) gratuliert Kirk zu seinem «unglaublichen Leben». Der Film, den sie 1963 sie zusammen gedreht hätten («For Love or Money»), werde immer einen Platz in ihrem Herzen haben.

“I wanted to be an actor ever since I was a kid in the second grade. I did a play, and my mother made a black apron, and I played a shoemaker. After the performance, [my father] gave me my first Oscar: an ice cream cone.” -Kirk Douglas



Goodbye to a Hollywood legend. pic.twitter.com/vnu1Hkb2FA — The Academy (@TheAcademy) February 5, 2020

Sylvester Stallone (73) teilte ein Bild von Douglas' Film «Champion». «KIRK DOUGLAS», schreibt der «Rocky»-Darsteller dazu in Grossbuchstaben. «Der letzte Gigant meiner Kinohelden ist in unendliche Herrlichkeit weitergegangen.»

Musiker Bryan Adams (60) erinnert sich an eine Lift-Begegnung in New York, als er selbst 21 Jahre alt war. Kirk habe ihn angeschaut und gefragt: «Wie läufts in der Schule, Sohn?» Er habe gewantwortet: «Gut, Sir.» Adams habe sich nicht getraut, ihm zu sagen, dass er die Schule abgebrochen habe.

RIP #kirkdouglas I remember him walking into a lift in NYC, I was 21. After a few moments he looked up at me and said “how’s school son?” I said “good sir”. (I couldn’t tell him I never finished school.) What a moment, what a total legend he was. — Bryan Adams (@bryanadams) February 6, 2020

Auch die Oscar-Academy zollt Kirk Douglas Tribut. «Auf Wiedersehen, Hollywood-Legende», heisst es auf Twitter. Die grösste Filmpreis-Verleihung findet am kommenden Sonntag zum 92. Mal statt.

Die Golden Globes Awards nehmen Abschied von «einem der berühmtesten Schauspieler aller Zeiten».

Kirk Douglas, one of the most famous actors of all time and father to actor Michael Douglas, has died. He was 103. Rest in Peace. pic.twitter.com/oZOSOWxHMk — Golden Globe Awards (@goldenglobes) February 5, 2020

(kfi)