Wendler-Tochter (17) redet über dessen Freundin (18)

Seit Herbst ist der Schlagersänger Michael Wendler mit der 28 Jahre jüngeren Laura Müller zusammen. Nun will das Paar bereits Nägel mit Köpfen machen: Die 18-Jährige möchte im Sommer die Schule frühzeitig beenden und zu Wendler nach Florida auswandern.

Dort lebt auch Adeline, die Tochter von Michael Wendler. Sie ist nur ein Jahr jünger als die neue Freundin ihres Vaters – und musste sich erst einmal an die neue Familiensituation gewöhnen. «Wenn dein Vater ein jüngeres Mädchen nach Hause bringt, ist das natürlich komisch», erklärt die Schülerin gegenüber RTL.

Laura als Stiefmami?

Trotzdem komme sie mit der neuen Partnerin an der Seite ihres Vaters gut klar. «Laura hat einen ganz fröhlichen und offenen Charakter», so Adeline. Es freue sie, den 46-Jährigen mit seiner neuen Freundin so glücklich zu sehen.

Eine Stiefmutter sieht Wendlers Tochter in Laura übrigens nicht: «Sie ist für mich wie eine ältere Schwester geworden. Nie ein Mutterersatz, aber eine ältere Schwester und Freundin.»

Wie sich Michael Wendler und Laura Müller ihre Zukunft vorstellen, siehst du oben im Video.

Dieser Artikel entstand im Rahmen einer Content-Kooperation mit Pro 7/Sat 1.

