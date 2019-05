Billie Eilish gibts jetzt auch als Bettdecke

Es soll ja Leute geben, die von Billie Eilish nicht genug bekommen können. Wir zählen uns auch dazu. Und einem beträchtlichen Teil ihrer über 23 Millionen Instagram-Follower dürfte es ganz ähnlich gehen.

Umfrage Schläfst du mit Schlafmaske? Ausschliesslich.

Nur im Flugzeug.

Never.

Ich schlafe gar nicht.



Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

Für Leute wie uns hat das Team um die 17-jährige Amerikanerin darum eine neue Merchandise-Kollektion releast. Sie heisst «Sleep» und beinhaltet Dinge, die in jedes Schlafzimmer gehören – passend zum Titel von Billies Debütalbum «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?».

Wie die Teile aussehen, zeigen wir dir oben im Video. Bestellen kannst du sie hier.

Weitere Billie-News: Die Amerikanerin hat diese Woche über psychische Gesundheit gesprochen und darüber, dass man die Leute in seinem Umfeld einfach mal fragen sollte, wies ihnen geht.



(Quelle: Youtube / Ad Council)

(shy)