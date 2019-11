«Unser Baby ist im vierten Monat gestorben»

«Wir sind sehr traurig, mitteilen zu müssen, dass wir heute erfahren haben, dass unser Baby im vierten Monat gestorben ist» schreibt Hilaria Baldwin (35) am Dienstag auf ihrem Insta-Account. Und holt zu einem langen, emotionalen Post aus.



People-Push

Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

«Ihr sollt auch wissen, dass wir gerade zwar nicht okay sind, aber dass wir das wieder sein werden», so die Ehefrau von Hollywood-Star Alec Baldwin (61) weiter. «Wir sind mit unseren vier gesunden Babys sehr glücklich und werden das auch immer im Auge behalten.» Im Moment sei sie aber «am Boden zerstört», stehe unter Schock und könne es noch nicht begreifen. Laut People.com habe sie von der Fehlgeburt bei ihrem 20-Wochen-Ultraschall erfahren.

Schon im April ein Baby verloren

Zu ihrem langen Text stellte Baldwin ein Video, in dem sie sich weinend mit ihrer sechsjährigen Tochter zeigt. Mami sei sehr traurig, lässt sie Carmen darin wissen. In ihrem Post schreibt Baldwin, sie habe Carmen zudem gesagt, dass sie alles tun würden, um ihr ein Schwesterchen zu schenken.

Erst im April verkündete Hilaria Baldwin eine Fehlgeburt. Sie habe beschlossen, offen über den Verlust zu sprechen, um andere Betroffene zu ermuntern, dasselbe zu tun, sagte sie damals. «Ich glaube, es ist wichtig, die Wahrheit zu zeigen, denn mein Job ist es, anderen Leuten zu helfen, offen und real zu sein. Ich schäme mich nicht für diese Erfahrung. Ich will mithelfen, das Tabuthema Fehlgeburt zu entstigmatisieren.»

Letzte Nacht mit ihrer Tochter

Das will sie offenbar auch jetzt. Nach ihrem Video-Post teilte Baldwin in ihren Storys ein Bild von sich im Bett und schrieb darunter: «Heute verlief es nicht wie geplant. Ich bin sehr traurig. Es ist meine letzte Nacht mit ihr ... Was für eine seltsame Erfahrung.»

Für Hilaria und Alec Baldwin wäre es das fünfte Kind gewesen: Neben Carmen (6) haben sie Rafael (4), Leonardo (3) und David (17 Monate).

(kfi)