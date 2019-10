Zehn Tage lang waren Prinz Harry und Herzogin Meghan (38) kürzlich auf Royal-Tour in Afrika. Begleitet wurde das Paar unter anderem vom Journalisten Tom Bradby: Er hat während der Reise eine Dokumentation über Harry und Meghan gedreht, die am Sonntag auf dem britischen Sender ITV ausgestrahlt wird.

Im bereits veröffentlichten Trailer zu «Harry & Meghan: An African Journey» zeigt sich, wie emotional die Reise vor allem für den Enkel der Queen war. Harry besuchte in Angola unter anderem die Organisation Halo Trust, für die sich bereits Prinzessin Diana engagiert hatte.

An Dianas schlechte Zeiten erinnert

«Der Verlust ist immer noch wie eine eiternde Wunde», sagt der 35-Jährige im Trailer, als er auf seine 1997 verstorbene Mutter angesprochen wird. Es sei sehr emotional für ihn, Dianas Engagement in Angola fortzuführen, so Harry.

«Jedes Mal, wenn ich eine Kamera klicken höre oder blitzen sehe, holt mich das Ganze wieder ein», fährt er nachdenklich fort. Er fühle sich durch seine Rolle in der Öffentlichkeit, die oft mit grossem Druck verbunden sei, automatisch an die schlechten Zeiten im Leben seiner Mutter erinnert.

Im Dokufilm sollen auch intime Familienmomente mit Baby Archie zu sehen sein, hiess es vor einigen Tagen. In bereits veröffentlichen Ausschnitten hält Harry seinen Sohn Archie in seinen Händen, während Meghan ihm einen Kuss auf den Kopf gibt.

Watch Harry & Meghan: An African Journey on Sunday at 9pm on @ITV#HarryAndMeghan https://t.co/FEy37XVASW pic.twitter.com/zIligJpmrv