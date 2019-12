«Wie kann man in der Schweiz überleben?»

Über das Wochenende besuchte der über sechs Millionen Insta-Follower schwere US-Influencer Jay Alvarrez den Skiort Crans-Montana im Wallis. Insgesamt war er drei Tage dort. Während seines Aufenthaltes schienen dem gebürtigen Hawaiianer vor allem zwei Dinge zu imponieren: der Schnee und die Schweizer Preise.

So zeigte die erste Insta-Story, die er von seinem Schweiz-Trip postete, den Ausblick auf eine verschneite Winterlandschaft. Dazu schrieb Jay: «Wow, ich habe seit Ewigkeiten keinen Schnee mehr gesehen.» Dem Schnappschuss verpasste er drei Smileys mit Herz-Augen.

«Verdammt, die Schweiz ist crazy teuer!»

Auch auf anderen Fotos schwärmt er vom weissen Wallis. In einem Post, den der 24-Jährige am Montag auf Instagram veröffentlicht hat, erklärt er dann auch, wieso ihn die verschneite Landschaft so beeindruckt. «Ich bin auf einer Insel aufgewachsen – ich habe also nie wirklich Schnee zu sehen gekriegt.» Die Schweiz sei «absolut wunderschön», ergänzt er.

Was Jay jedoch weniger schön fand, waren die Schweizer Preise. An seinem letzten Tag in den Bergen schrieb er in einer Insta-Story: «Verdammt, die Schweiz ist crazy teuer! Ich weiss nicht, wie eine durchschnittliche Person hier überleben kann.»

Er kam zum Influencen in die Schweiz

Jay Alvarrez reiste übrigens nicht nur zum Spass ins Wallis. Der Grund für seinen Trip in die Alpen war eine bezahlte Partnerschaft mit einer Hotelkette, die unter anderem luxuriöse und gleichzeitig nachhaltige Villen in der Schweiz vermietet.

Was der Influencer in Crans-Montana alles unternommen hat – und was er normalerweise für Dinge auf seinem Insta-Account postet, siehst du in der Bildstrecke oben.

