Was passiert mit A$AP Rockys Schweizer Gig?

Vor zwei Wochen wurde A$AP Rocky (30) in Schweden verhaftet, nachdem er in der Stockholmer Innenstadt in eine Schlägerei verwickelt war. Am 12. August ist er als Headliner bei der 20. Ausgabe des Royal Arena Festivals in Biel.

Umfrage Magst du A$AP Rocky? Ja, das ist mein Lieblings-Rapper!

Seine Musik ist voll okay.

Nein, das ist gar nicht mein Sound.

Sorry, wer ist A$AP Rocky nochmal?



Doch der US-Rapstar sitzt weiterhin im Gefängnis. Ist sein Auftritt gefährdet? Lukas Hohl, Mitorganisator des Festivals, gibt Auskunft.

Wie ist der aktuelle Stand?

A$AP Rocky hat seine Juli-Konzerte teilweise abgesagt. «Wir haben danach schnell reagiert und direkt das Management kontaktiert, um den Puls zu fühlen», sagt Lukas Hohl.

Das Statement von A$APs Team laute: «Zurzeit ist alles on hold. Sie halten uns aber auf dem Laufenden. Mehr wissen wir auch nicht – eine Absage haben wir jedoch nicht erhalten.»

Die Veranstalter hätten dem Management deutlich gemacht, dass sich die Schweizer Fans sehr auf A$APs Show freuen würden. «Der Gig ist eine Riesensache für uns – und für alle Schweizer Hip-Hop-Fans.»

Gibts einen Plan B?

Zurzeit haben die Macher des Royal Arena Festivals noch keine Noftfallmassnahmen eingeleitet. «Wir sind sehr zuversichtlich, dass es mit der Show klappt», sagt Hohl.

Für den Worst Case, dass ihr grosser Star weiter im Gefängnis bleibt, haben die Bieler eine Strategie. A$AP wird noch weitere Shows in Europa spielen im August. Seine Termine nach dem Schweizer Konzert sind in Finnland und Holland. «Wir sind mit den Veranstaltern dort in Kontakt.»

Für den Fall einer Absage würden sich die Schweizer Veranstalter mit denen in Finnland und Holland austauschen, um einen neuen Top-Headliner als Ersatz zu organisieren. «Das sind wir den Fans schuldig.» Das Bieler Team geht aber «nach wie vor davon aus, dass es klappt im August», so Lukas Hohl.

Wie stehts ums Geld?

Für den Fall, dass A$AP die Europa-Shows im August tatsächlich nicht spielen kann, müssen die Bieler Veranstalter seine Gage auch nicht auszahlen. Sie können sie vollumfänglich in einen Ersatz investieren.

«Über Gagen geben wir grundsätzlich keine Auskunft», sagt Hohl. Nur so viel verrät er: «A$AP Rocky würde im gesamten Line-up die höchste Gage erhalten – halt eine Headliner-Gage.»

(fim)