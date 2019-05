Darum trägt Billie Eilish stets XL-Outfits

Mit ihren 17 Jahren ist Billie Eilish bereits das Idol und Symbol einer ganzen Generation. Nun hat die Sängerin einen weiteren Meilenstein in ihrer jungen Karriere ergattert: Neben anderen Stars ist die Amerikanerin das Gesicht der neuen Calvin-Klein-Kampagne «I Speak My Truth In #MyCalvins» (zu Deutsch: «In meinen Calvins bin ich ehrlich»).

Während die anderen prominenten Testimonials wie etwa Sänger Shawn Mendes (20) und Model Kendall Jenner (23) im zugehörigen Werbeclip viel Haut zeigen, präsentiert sich Billie in Sweatshirt und weiten Shorts. «Authentizität kann man nicht faken», meint sie in einem der zwei Spots.

Der Grund für ihre weite Kleidung

Hinter ihrem Signatur-Look sowohl in als auch abseits der Kampagne, der aus weiten Sweatshirts und Baggy-Hosen besteht, steckt ein ernster Hintergrund, wie sie nun verrät. Die 17-Jährige will sich mit der XL-Kleidung nämlich vor Kommentaren über ihre Figur schützen.



Die Werbekampagne von Calvin Klein mit allen Stars. (Quelle: Youtube/CALVIN KLEIN)

«Ich möchte, dass die Welt niemals alles über mich weiss», verrät Billie Eilish in einer langen Version des Videos. «Das ist der Grund, warum ich weite Kleidung trage. Niemand kann sich eine Meinung bilden, da keiner sieht, was sich darunter befindet.» Die Menschen könnten somit nicht sagen, sie sei zu dünn, sie sei zu dick, ihr Po sei zu flach oder zu fett.

Twitter-User sind begeistert

Von ihren Fans wird Billie für ihre Einstellung gefeiert. Und auch die Marke Calvin Klein wird dafür gelobt, dass die 17-Jährige in der Werbung nicht sexualisiert wird.



I love how this is a Calvin’s commercial that focuses on how she feels & doesn’t actually show the product, usually those commercials are so sexual but this is a nice change — ♡Hilary Duff hates peepee bois♡ (@ThatDeaf_HOH) 10. Mai 2019

Die Fans finden es grossartig, dass Billie das Werbegesicht für ein Produkt ist, das sie in dem Spot nicht mal trägt.



Right?! Like Queen just did an underwear commercial, and wasnt wearing the product. Love it. — Awe_Brie (@Aubrie_Nader) 10. Mai 2019

Man könne Billies Kleidungsstil mögen oder nicht, aber man verstehe nun, warum sich die Sängerin so anzieht. «Viele Leute können ihre beleidigenden Kommentare einfach nicht für sich behalten», schreibt diese Userin.



you don’t have to like the way billie eilish dresses, but at least understand that billie feels she needs to dress in a way that ensures she can’t be sexualised or bodyshamed because people out there can’t keep their nasty, sleazy comments to themselves pic.twitter.com/befM8Dza9g — ً (@idontneedaxanny) 9. Mai 2019

Einige finden es allerdings schade, dass Internet-Trolls darauf Einfluss nehmen, wie sich ein junges Mädchen kleidet.



how sad is this? this girl literally hides her body so the internet trolls won’t bodyshame her or make nasty comments I’m https://t.co/I654EZFJVA — maggs (@nochillmaggs) 10. Mai 2019

I will ALWAYS stan Billie and this breaks my heart that she feels the need to dress like this just to avoid you miserable people who like to body shame for NO REASON https://t.co/xn0IqmEVzm — Tristan Portwood (@t_portwood) 10. Mai 2019

