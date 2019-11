Heidi Klum lässt sich im Schaufenster schminken

Zum 20. Mal in Folge hat Heidi Klum (46) in der Nacht auf Freitag zu ihrer berühmten Halloween-Party in New York geladen. Diesmal war nicht «bloss» ihre Verkleidung neu, sondern auch die Art, wie sie ihre Verwandlung präsentierte.

Natürlich: Die Model-Unternehmerin thematisierte ihren Look wie gewohnt auch auf Instagram. Konkret drehen sich alleine die letzten 30 (!) Posts darum.

Verkaufter Livestream aus dem Schaufenster

Zusätzlich verlegte sie ihre Schminkstube diesmal jedoch in ein Schaufenster mitten in New York City, damit Passanten ihr nicht nur auf Insta, sondern auch in echt beim, na ja, Dasitzen zusehen konnten.

Und das Schaufenster war natürlich nicht irgendeines: Es befindet sich im Amazon-Buchladen an der 34. Strasse und Heidis Typveränderung wurde auch gleich live via Amazon-Prime-Video gestreamt. Entsprechend prangte später auch das Logo des US-Megaunternehmens auf der Fotowand der Halloween-Party.

Die aufwendigen (wenn auch nicht ganz so aufwendig wie Heidis) Kostüme der geladenen Prominenz siehst du hier in der Bildstrecke – darunter auch das Outfit des Zürchers Reto Hanselmann (38), der sich sogar Selfies mit der Gastgeberin und ihrem Ehemann Tom Kaulitz (30) sicherte:

Schweizer feiert mit Heidi Klum Halloween



Und wenn wir schon dabei sind: Hier ist noch ein Rückblick auf Heidi Klums vergangene Halloween-Looks. (Video: Glomex/Tamedia)

