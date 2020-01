Wieso Harry und Meghan das royale Leben verlassen

Der Herzog von Sussex und seine Frau Meghan kehren der britischen Königsfamilie den Rücken. Der Buckingham-Palast reagierte zwar mit Überraschung und Enttäuschung darauf, doch diese Entwicklung war irgendwie absehbar.

Mobbing gegen Meghan

Ein klares Zeichen, dass Harry und Meghan mit ihrem royalen Status nicht glücklich waren, kam Anfang Oktober. Damals ging die Herzogin von Sussex gegen die «Mail on Sunday» vor Gericht, nachdem die Boulevardzeitung einen handschriftlichen Brief veröffentlicht hatte, den sie an ihren Vater geschickt hatte. Prinz Harry sprach daraufhin offen von «Mobbing» gegen seiner Frau.

«Ich habe meine Mutter verloren und jetzt muss ich mit ansehen, wie meine Frau denselben mächtigen Kräften zum Opfer fällt», schrieb der Prinz in einem Statement. Bestimmte Medien würden wissentlich und in bösartiger Absicht Lügen über Meghan in die Welt setzen und hätten dies bereits seit ihrer Schwangerschaft getan. Er wolle aber «kein stiller Zeuge» von Meghans «privatem Leiden» sein. Es sei seine «tiefste Befürchtung», dass sich die traurige Geschichte von Prinzessin Diana wiederhole.

Streit mit Prinz William

Auch der Streit zwischen Harry und seinen Bruder Prinz William dürfte dazu geführt haben, dass sich die Sussexes nun noch mehr distanzieren. So lösten beide Brüder im vergangenen Sommer die Royal Foundation auf, die sie gemeinsam 2009 gegründet hatten.

Der Bruch war ein weiterer Schritt in der Reihe von Abspaltungen der beiden Haushalte Cambridge und Sussex. Bereits der Umzug von Herzogin Meghan und Prinz Harry in ihr neues Zuhause, das Frogmore Cottage, ins eine Stunde von London entfernte Windsor, wurde als erste Entfremdung der Brüder gedeutet. Wenig später lösten sich die Sussexes auch in den sozialen Netzwerken von den Cambridges und launchten ihren eigenen Instagram-Account @SussexRoyal.

Wunsch nach privatem Leben

Am 6. Juli wurde Harrys Sohn Archie auf Schloss Windsor getauft – im privaten Kreis. Meghan und Harry kündigten damals an, die Feierlichkeiten klein halten zu wollen, weshalb sie knapp 25 Personen zur Taufe einluden. Ein wichtiger Gast versäumte das Familienfest: Die Queen, die angab, andere Verpflichtungen zu haben.

Dass die Öffentlichkeit von dem Ereignis ausgeschlossen wurde, stiess in Grossbritannien auf herbe Kritik. «Entweder entscheiden sie sich dafür, ihr Leben völlig privat zu halten, ihr Haus selbst zu finanzieren und sich den Blicken der Öffentlichkeit zu entziehen, oder sie spielen das Spiel mit», sagte Hofbiografin Penny Junor gegenüber der «Sunday Times».

Die Antwort darauf kam nun am Mittwoch mit Harry und Meghans Ankündigung, als ranghohe Mitglieder der Königsfamilie zurückzutreten.

Die Liebesgeschichte von Harry und Meghan im Schnelldurchlauf:



