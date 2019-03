Prodigy-Frontmann Keith Flint ist tot

Keith Flint, Sänger und Frontmann der englischen Raveband The Prodigy, ist am Montagmorgen tot in seinem Haus in Dunmow, England, aufgefunden worden. Die Todesursache ist noch unklar. Er wurde nur 49 Jahre alt.

Die Ambulanz wurde kurz nach 8 Uhr zu Flints Haus gerufen. Die Einsatzkräfte konnten jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen. Wie die britische «Sun» schreibt, wird sein Tod als «nicht verdächtig» eingestuft.

Helden des Rave

The Prodigy gehören zu den grossen Namen des Big Beat und mauserten sich vom Underground-Heldentum in den frühen 1990ern zu einem der grössten Rave-Acts weltweit. 1996 gelang Flint, Produzent und Bandhirn Liam Howlett (47) und Sänger Maxim (51) der Mainstream-Durchbruch mit den Singles «Firestarter» und «Breathe, 1997 kam «Smack My Bitch Up» dazu – heute absolute Klassiker des Genres.



(Quelle: Youtube/The Prodigy)

Die zugehörige Platte «The Fat of the Land» hat sich weit über zehn Millionen Mal verkauft und belegte im Sommer 1997 während vier Wochen den ersten Platz der Schweizer Hitparade. In der Folge wurden die Engländer zu Stammgästen weit oben auf den Line-ups von Festivals auf der ganzen Welt – mit der Single «Omen» und dem Album «Invaders Must Die» zementierten sie 2009 ihren Status als Szenegrössen.



(Quelle: Youtube/The Prodigy)

Tourkalender war vollgepackt

Erst am Freitag kündigten The Prodigy einen Headline-Slot am norwegischen Pstereo-Festival an, für Mai war eine US-Tour vorgesehen. Auch der Sommer war verplant – wie gewohnt mit Headline-Gigs an den grossen Festivals Europas.

The Prodigy are pleased to confirm their headline appearance at @Pstereo Festival in Trondheim, Norway. The event takes place from Aug 15th - 17th. Ticket info: https://t.co/X8umVlChzZ pic.twitter.com/jneKHf7xdG — The Prodigy (@the_prodigy) 1. März 2019

Für die Schweiz war keine neue Show angekündigt. Das Trio trat allerdings erst am 3. Dezember im Zürcher Hallenstadion auf. Das letzte Festival-Konzert gab es im August 2017 am Zürich Openair – ebenfalls als einer der Headliner.



(Quelle: Youtube/The Prodigy)

Auf Social Media trauern die Fans um den Dance-Music-Pionier.

«Danke, dass du einer der ersten warst, die mir beigebracht haben, dass einzigartig zu sein besser ist, als dem Strom zu folgen.»



Keith Flint, thank you for being one of the first people to teach me as a kid that being unique is much better than following the crowd

I'm so glad I got to see you command a crowd and live up to the idol that you were to me on a record and on the TV screen

RIP 💚 pic.twitter.com/ZZVAIAWdcP — LaFawnduh (@trxbalism) March 4, 2019

«Zeit, ihre Songs zu hören und ihnen Respekt zu zollen.»



The Prodigy's Keith Flint has died! RIP dude. I sure hope it wasn't suicide. Please don't let it be suicide.



Time to play some tunes to pay my respects.#RIPKeithFlint #TheProdigy — CK61938™ (@CK61938) March 4, 2019

«Was für ein schrecklicher Verlust.»



«Die beste Liveband, die ich je gesehen habe.»



Prodigy. Best band I’ve ever seen Live. RIP Keith Flint. — Tom Benton (@BentonTom) March 4, 2019

«Was für ein Frontmann, was für eine Ikone.»



What a frontman. What an icon. A punk snarl atop menacing beats, a perfect match. Keith Flint will be hugely missed. https://t.co/da9pUAvKzw — Chris Martin🎙 (@christweets) March 4, 2019

