Aaron Carter ist zurück – und die Fans sorgen sich

Er ist wieder zu Hause. Vier Tage nach seinem besorgniserregenden Post vom Spitalbett aus sitzt Aaron Carter (31) wieder an seinem Schreibtisch und tut das, was er am liebsten macht: Musik produzieren und live chatten.

Umfrage Folgst du Aaron Carter auf Instagram? Ja, seine Aktionen interessieren mich.

Nicht mehr, seine Aktionen gingen mir auf den Zeigen.

Nein, und ich bin einmal mehr froh darüber.

Wer ist Aaron Carter?



People-Push

Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

Das Foto, das ihn schlafend im Spital in Florida zeigte und gerade um die Welt ging, hat er bereits wieder von seinem Insta-Account gelöscht. Seine Mutter hatte ihn aus Sorge eingeliefert – weil er bei einer Grösse von 1,83 Meter nur noch 52 Kilogramm wiegen soll, wie sie gegenüber TMZ.com sagte.

Telefonnummer veröffentlicht

Davon will der kleine Bruder von Backstreet Boy Nick Carter (39) jetzt nichts mehr wissen. Mit Cap und Tuch verhüllt – nur seine Augen waren zu sehen – ging Aaron gestern auf Instagram live, machte Musik und kommunizierte nebenbei mit seinen Fans. Mehrere Nachrichten trudelten dabei ein, die ihn darauf hinwiesen, er solle doch mal seinen Twitter-Account checken. Er sei eventuell gehackt worden.

«Hey Leute, ich habe eine neue Handynummer. Ruft mich an, ich möchte mit all meinen Fans reden. Ich liebe euch. 3053403405», war auf Aarons Twitter-Feed zu lesen.

Hey guys I got a new cell phone number give me a call I wanna talk to all my fans love you 3053403405 — Aaroncarter (@aaroncarter) November 18, 2019

Zahlreiche Follower rätselten, ob Aaron tatsächlich seine Nummer ins Netz gestellt hat. Oder ob es sich um jene seiner Mutter handeln könnte, weil sie die Florida-Vorwahl 305 hat.



Is that safe? Can we really text u? pic.twitter.com/uoYbGHAent — *Whit's Fine Line Made It*💙💚🍉🌈 (@WhitLovesLarry) November 18, 2019

Klar, wählten viele die Nummer – kamen aber offenbar nicht durch.



I called and it said disconnected 😕 — Jack Travis (@Iam_JackTravis) November 18, 2019

Aaron selbst nahm bald auf Instagram Stellung: Er sei gehackt worden. Dazu postete er einen Screenshot von Twitter, auf dem steht, dass sein Account für 24 Stunden blockiert sei. Zudem stellte er klar: Er brauche keine Hilfe, es gehe ihm gut und die Drogen habe er längst hinter sich gelassen.

Aaron lechzt nach Aufmerksamkeit

Ob die Telefonnummer-Aktion tatsächlich das Werk von Hackern war oder ob sie ein erneuter Schrei nach Aufmerksamkeit ist, bleibt unklar. Fest steht: Sie war nur eine weitere kleine Sequenz aus Aarons skandalträchtigem Leben.

Im September hatte sein Bruder Nick eine einstweilige Verfügung gegen ihn erwirkt, weil Aaron gedroht haben soll, seine damals noch schwangere Frau zu töten. Aaron wiederum beschuldigte seine verstorbene Schwester Leslie des sexuellen Missbrauchs. Und er machte mit zahlreichen irren Aktionen auf sich aufmerksam: Unter anderem liess er sich ein XL-Tattoo auf seine Wange stechen – und filmte sich auch dabei live auf Instagram.

(kfi)