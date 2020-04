Aaron Carter wird zum ersten Mal Vater

Aaron Carter (32), der in den letzten Monaten vor allem durch Negativ-Schlagzeilen aufgefallen ist, hat am Dienstag verkündet, dass er und seine Freundin Melanie Martin (27) ein Kind erwarten.

Umfrage Denkst du, Aaron Carter und Melanie Martin bleiben ein Paar? Nö – es werden bestimmt schon bald wieder Trennungs-News folgen.

Ich vermute, das wird so eine ewige On-Off-Beziehung.

Vielleicht, wenn das Baby die zwei verantwortungsbewusster und reifer macht.

Ja, ich glaube das kommt gut. Sie passen voll zueinander.



Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

Der Sänger und das Instagram-Model haben sich gerade erst im März nach rund drei gemeinsamen Monaten getrennt, weil Martin ihn während eines Streits körperlich verletzt haben soll.

Er soll die Schwangerschaft abgestritten haben

Sie wurde daraufhin wegen häuslicher Gewalt verhaftet und sass auf einer Kaution von umgerechnet 48'600 Franken im Gefängnis. Was laut TMZ.com der Auslöser für den handgreiflichen Disput war: Carter glaubte seiner Freundin damals nicht, dass sie schwanger ist.

In einem Instagram-Live teilte er nun seinen 515'000 Followern mit, dass er und Martin ein Kind erwarten. Dabei streckte er sogar einen positiven Schwangerschaftstest in die Kamera. Auch scheint er sich nun doch über die Baby-News zu freuen.

«Wir haben darauf hingearbeitet»

«Es ist das, was wir beide wollen. Wir haben darauf hingearbeitet», so Carter gegenüber «People». «Ich konzentriere mich auf meine Zukunft und das Vatersein. Ich will ein guter Papa sein. Ich bin fokussiert, meine Musikkarriere läuft, meine eigene Kleiderkollektion ist draussen», so der US-Amerikaner weiter.

Er bestätigt zudem, dass die Anklage gegen seine Freundin fallengelassen wurde und die beiden wieder offiziell ein Paar sind.





(zen)