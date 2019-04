Adele pierct sich den Herzschmerz weg

Zu Ostern haben Superstar Adele und ihr Ehemann Simon Konecki (44) offiziell ihre Trennung bekannt geben. Die beiden waren sieben Jahre lang ein Paar, drei davon sogar verheiratet. Für ihren Sohn Angelo (6) wollen sie weiterhin gemeinsam da sein.

Umfrage Helfen Piercings gegen den Trennungsschmerz? Nein, nur Glacé, romantische Komödien und ganz viel Weinen.

Ganz bestimmt. Tattoos wirken aber noch besser.

Es hilft alles nichts – das braucht einfach Zeit.

Mit einer neuen Frisur gehts einem schon viel besser.



Trotz Mama-Dasein möchte die 30-Jährige aber anscheinend ihr neues Leben als Single in vollen Zügen auskosten. Wie die «Sun» berichtet, will sich Adele nämlich demnächst piercen lassen. Ihre beste Freundin Jennifer Lawrence (28) soll ihr Brian Thompson dafür ans Herz gelegt haben. Diesem gehört das Tattoo- und Piercingstudio «Body Electric» in Los Angeles.

Der Lieblings-Piercer der Stars

Das Vertrauen anderer Hollywood-Stars hat er bereits gewonnen: Zu seinen Kunden gehören Scarlett Johansson (34), Emma Stone (30) und Kendall Jenner (23).

In den kommenden Wochen soll Adele einen Termin bei Thompson haben. Wie eine Quelle gegenüber «Daily Mail» erzählte, wolle Adele einfach Spass haben und sich wieder jung fühlen.

Neue Musik von Adele?

Die Quelle verriet ebenfalls: «Adele liebt die Idee, sich ein paar Piercings in die Ohren stechen zu lassen, um sich empowered zu fühlen. Es reizt sie aber auch, sich ihre Nase piercen zu lassen oder sogar intimere Stellen.»

Doch nicht nur der Körperschmuck soll die Sängerin von der Trennung ablenken. Ihre Fans könnten auch bald wieder neue Musik von Adele zu hören bekommen. Alle Infos dazu gibts oben im Video.

Dieser Artikel entstand im Rahmen einer Content-Kooperation mit Prosieben/Sat 1.

(kao/afa)